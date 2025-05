Studenti e studentesse del Sacchetti di San Miniato in scena al Teatro Verdi

Mattinata di grande emozione e applausi al Teatro Verdi di Pisa, dove gli alunni e le alunne delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado "Franco Sacchetti" di San Miniato sono saliti sul palco da protagonisti per la rappresentazione di una riduzione de "La Bohème" di Giacomo Puccini. L’evento ha segnato il momento conclusivo del progetto Opera Lab Edu, un innovativo percorso educativo dedicato all'opera lirica e rivolto agli studenti dai 5 ai 13 anni.

Guidati dai loro insegnanti e supportati da esperti musicisti e formatori, i ragazzi hanno affiancato cantanti lirici professionisti e l’Orchestra Giovanile della Toscana, dando voce ai brani dell’opera direttamente dalla platea – trasformata in un palcoscenico corale – e in scena, in un contesto teatrale autentico e coinvolgente.

L’esperienza, nata per celebrare il centenario della morte di Puccini, ha unito musica, educazione e inclusione: gli studenti hanno lavorato nei mesi precedenti su lettura ritmica, intonazione e interpretazione, grazie anche a materiali digitali e video interattivi. Il progetto si è dimostrato un efficace strumento interdisciplinare per sviluppare competenze artistiche, linguistiche, sociali e digitali.

Il coinvolgimento della Scuola "Franco Sacchetti" ha rappresentato un bell’esempio di didattica partecipata, dove l’apprendimento si trasforma in emozione e lo studio dell’opera lirica in un’opportunità di crescita personale e culturale per tutti.

“La partecipazione a questo percorso proposto da Opera Lab Edu va in continuità con il nostro impegno e attenzione verso l’educazione musicale”, aggiunge il dirigente scolastico Andrea Fubini, “confermato dalla partecipazione al Progetto Toscana Musica dell’USR Toscana e dall’attivazione dell’indirizzo musicale alla scuola secondaria di primo grado dal prossimo anno scolastico. Un grande ringraziamento va alle professoresse di musica Alessia Puccini e Noemi Gaglio che tanto si sono spese per questo risultato”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate