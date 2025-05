Torna l'appuntamento a Empoli col Mercatale

La vetrina del gusto, della qualità dei prodotti agricoli locali, il ‘Mercatale in Empoli’, in bella mostra sabato 24 maggio 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini: tante storie di vita su quei banchi. Passione per la terra, per gli animali, orgoglio, mestieri nati nell’anima. Scelte di famiglia portate avanti nel tempo.

Domani in via Bisarnella ci saranno loro con le produzioni delle aziende agricole che rappresentano: Il Cardeto con vino e verdure; Vivaio Petreti con piante e fiori; il parmigiano reggiano grazie alla Cooperativa agricola del Frignano; i salumi, la carne di vitello, maiale, pollo e coniglio di Marco Macelleria; il miele della fattoria Fiore di San Miniato.

Si prosegue con l’azienda agricola di Marco Scarselli che porterà frutta e verdura di Fucecchio; Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antichi; l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado).

E per concludere il viaggio delle eccellenze, l’azienda agricola La Contadina con la delicatezza e naturalezza dei suoi formaggi caprini, il forno Romolino con pane di grani antichi e prodotti da forno con farine toscane e l’azienda agricola di Luigina d’ercole con le verdure di stagione.

