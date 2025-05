Tramvia, modifiche alla linea T1 per il passaggio della Wish Parade

Sabato 24 maggio, in occasione della manifestazione Wish Parade che si svolgerà a Firenze, il servizio della Linea T1, sia in direzione Careggi che in direzione Villa Costanza, sarà interrotto tra la Fermata Batoni e la fermata Porta al Prato Leopolda, dalle ore 19 circa fino al termine del passaggio del corteo in zona Cascine.

Il servizio tra le fermate Batoni e Porta al Prato sarà svolto dai bus sostitutivi di Autolinee Toscane. Si ricorda che le fermate dei bus sostitutivi sono indicate nelle apposite mappe presenti in ciascuna fermata della tramvia e che si trovano nelle immediate vicinanze delle banchine.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i canali social di GEST (X e Telegram).

Fonte: GEST - Ufficio Stampa

Notizie correlate