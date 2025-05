Villa Bertelli a Forte dei Marmi: un'estate tra musica, cultura e spettacoli

A Forte dei Marmi l’estate si accende con il ricco programma di eventi di Villa Bertelli, che per la stagione 2025 propone un cartellone variegato capace di unire musica, cultura e intrattenimento. Tra i protagonisti attesi sul palco: Skunk Anansie, Ben Harper & The Innocent Criminals, Alfa, Fabri Fibra, Francesco Gabbani e Fedez, solo alcuni dei nomi che si alterneranno da giugno a fine agosto nel Giardino dei Lecci e nell’ampio teatro all’aperto nel parco della Villa.

"Abbiamo rinnovato i contenuti senza tradire la formula che ci ha premiato negli anni", ha spiegato il presidente della Fondazione Villa Bertelli, Ermindo Tucci. Il calendario prevede infatti alcune novità, come la rassegna “Estate tra le pagine”, curata da Feltrinelli Editore, che ogni martedì e mercoledì di luglio ospiterà autori noti del panorama editoriale italiano, tra cui Marcello e Jacopo Veneziani, Concita De Gregorio, Licia Troisi e molti altri.

Nel mese di agosto, spazio anche a incontri con figure di spicco del mondo economico, istituzionale e giornalistico, come il ceo di IllyCaffè Cristina Scocchia, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone.

Accanto alla musica pop e rock, che vedrà protagonisti anche Alessandra Amoroso, Alex Wyse, Gotto e Sal Da Vinci, si affiancheranno proposte più ricercate come il progetto “Sillabe di Ennio Morricone” eseguito dall'Orchestra Coro Massimo De Bernart.

Non mancheranno le iniziative culturali: l’XI edizione della Mostra cinematografica cinese in Italia, incontri con personalità come la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi (che parlerà del suo libro dedicato a Puccini), Marcus D’Asburgo e Pietro Orlandi. Previsti anche momenti di riflessione con la criminologa Anna Vagli e omaggi a figure simbolo dello spettacolo come Mia Martini e Fernando Capecchi.

Completano l’offerta concerti di musica classica e lirica a cura dell’Orchestra Giovanile Toscana e performance guidate da Luca Fialdini, oltre a quattro mostre d’arte allestite nel corso dell’estate.