Vino, in Toscana aumentano le risorse disponibili per ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Aumenta ulteriormente il budget a disposizione dei viticoltori toscani, che sale adesso da 29 milioni e 470mila euro a 30 milioni e 480mila euro.

Dopo il primo aumento pari a 1 milione e 600 mila euro assegnate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a marzo scorso, che aveva portato le risorse a disposizione da 27 milioni e 874mila euro a 29 milioni e 470mila euro, la Regione Toscana coglie per la seconda volta quest’anno l’opportunità di utilizzare un ulteriore importo pari a 1 milione e 10mila euro che si è reso disponibile dalle risorse non spese dalle altre Regioni italiane per gli interventi settoriali del Piano strategico nazionale della Pac del settore vitivinicolo per la campagna finanziaria 2024/2025.

"Un’ulteriore iniezione – ha detto il presidente Eugenio Giani - che sarà destinata a coprire le domande presentate sull'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti e non finanziate per mancanza di fondi".

"In particolare – spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – questi fondi saranno destinati all’intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti per rendere sempre più competitive le aziende vitivinicole toscane".

La Regione, pertanto, procederà a dare mandato all’Organismo pagatore regionale (Artea) di mettere in atto le procedure per procedere ai pagamenti.

