Aggressione a un autista a Pisa, bus danneggiato e corsa soppressa

Un altro caso di aggressione ha riguardato ieri uno dei nostri conducenti. Stavolta è successo a Calambrone, frazione di Pisa, all’altezza del Bagno Impero, dopo le 16:30 di ieri, 23 maggio. Un passeggero ha chiesto con insistenza di scendere fuori fermata aggredendo l’autista, che non ha acconsentito alla discesa in area non stabilita. Il conducente ha raggiunto la fermata successiva e lo ha invitato a scendere. A quel punto l’utente, contrariato, è sceso dal mezzo ma si è posizionato davanti al bus e ha danneggiato il parabrezza lanciando una bottiglia, che ha provocato un evidente danno al centro del vetro e la soppressione della corsa. L’autista ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e l’aggressore si è dileguato.

Ricordiamo ai clienti che la discesa è consentita solo alla fermata bus designata per la sicurezza dei passeggeri, per la gestione del traffico e per garantire un'organizzazione efficiente del trasporto pubblico.

L’azienda valuterà di intraprendere le azioni legali del caso, compresa la denuncia per interruzione di pubblico servizio, e ha messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che, si ricorda, sono presenti su tutti i bus della flotta, sia a tutela del proprio dipendente, ma anche per consentire di ricostruire compiutamente la dinamica dell’aggressione.

“Condanniamo l’ennesima aggressione nei confronti di un lavoratore che svolge servizio pubblico. Questo episodio è avvenuto nella stessa giornata di un’altra aggressione nei confronti di un nostro conducente nel Pistoiese – commenta il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli -. Non possiamo assistere alla violenza e alla mancanza di rispetto nei confronti di chi svolge il proprio lavoro. Al nostro autista esprimo la solidarietà da parte dell’azienda e ringrazio le forze dell’ordine intervenute”.

