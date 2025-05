Al Centro*Empoli torna la 'Settimana della Prevenzione'

Dal 26 maggio al 1° giugno 2025, Centro*Empoli torna a essere protagonista della prevenzione ospitando la terza edizione della "Settimana della Prevenzione", un'importante iniziativa approvata dalla Sezione Soci di Empoli, dedicata alla sensibilizzazione e alla cura del benessere della comunità. Nel corso dell’iniziativa tutti i soci, clienti e cittadini, potranno usufruire gratuitamente di analisi strumentali, consulenze, screening e convegni grazie alla collaborazione di istituzioni e partners sanitari.

L'evento, patrocinato dal Comune di Empoli, dall'Azienda USL Toscana Centro, Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Croce Rossa Italiana – Comitato di Empoli, Avis di Empoli e dalla Venerabile Misericordia di Empoli, nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione e la cura del proprio benessere fisico e mentale. L’iniziativa vede anche il coinvolgimento di operatori del Centro Commerciale e di altre realtà del territorio come la Farmacia Comunale 2, Studi dentistici Adamanti, Studi Medici Eumedica, ReHa di Empoli, Palestra Universo – Opus22, Salmoiraghi & Viganò e Nau!.

Durante la Settimana della Prevenzione, sarà possibile accedere a numerose prestazioni e attività all’interno di appositi ambulatori mobili e spazi specificatamente allestiti, tra cui:

- Elettrocardiogramma – ECG;

- Visita allergologica e prove (Prick Test)

- Misurazione della glicemia, pressione e saturazione;

- Analisi della postura con esame baropodometrico;

- Screening oculistico per adulti e bambini;

- Corso di disostruzione pediatrica;

- Prevenzione acustica e misurazione dell’udito;

- Consulenza odontoiatrica;

- Screening e Informativa sui servizi offerti dagli Infermieri di Famiglia;

- Valutazioni sulla ginnastica fisica adattata – AFA;

- Consulenza su disturbi alimentari ed il servizio territoriale offerto dall’USL;

- Informativa su tutti gli screening, consegna del kit per lo screening colon – retto (dietro presentazione lettera), informativa vaccinale e medicina dei viaggi;

- Convegni tematici organizzati presso i locali della Sezione Soci. Si menziona: “Stress ed Insonnia: come difendersi” – previsto il 29/05; “Gioco d’azzardo: conviene?” – previsto il 30/05; “Stili di vita sani e buone pratiche sull’utilizzo dei farmaci” - previsto il 31/05.

In concomitanza dell’evento sarà presente anche la struttura “Casa Sicura”, installazione realizzata nell’ambito dell’omonimo progetto voluto e promosso da USL Toscana Centro, Unicoop Firenze e Regione Toscana, ospiterà professionisti che istruiranno tutti gli interessati circa le buone pratiche di sicurezza in ambienti domestici e pertinenze, oltre che sul lavoro.

L’iniziativa rappresenta una preziosa occasione per sottoporsi a controlli fondamentali per la propria salute e ricevere consigli utili per migliorare la qualità della vita. Grazie alla sinergia tra istituzioni, operatori sanitari e realtà locali, Centro*Empoli si conferma un punto di riferimento per la comunità. Ma è anche l’innovazione e la sperimentazione a caratterizzare l’iniziativa: per raggiungere la più vasta platea possibile alcune tra le prestazioni offerte saranno proposte in telemedicina, grazie alla presenza sul posto di personale sanitario a supporto degli specialisti collegati a distanza.

L’accesso ai servizi offerti sarà libero e senza alcun costo per i cittadini; sarà consigliata la prenotazione di alcune prestazioni, in ragione del gran numero di richieste previste, tramite l’indirizzo: https://settimanaprevenzione.misecup.com . Maggiori informazioni sugli orari e sulle modalità di partecipazione saranno disponibili sul sito ufficiale del Centro*Empoli e sui relativi canali di comunicazione.

Via Raffaello Sanzio, 199

Empoli (FI)