Auto elettrica e due furgoni in fiamme a Sesto Fiorentino

Un incendio ha distrutto due furgoni e un'auto elettrica la notte scorsa in Via Tevere, a Sesto Fiorentino. L'allarme è scattato alle 23:05 e ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest.

Sul posto sono giunte una squadra e un'autobotte che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte nell'incidente.

Le operazioni di gestione della viabilità sono state affidate alla Polizia Locale, mentre la Polizia di Stato è intervenuta per i rilievi del caso. Al momento, le cause dell'incendio non sono state rese note.

