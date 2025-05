Bobo Rondelli chiude la ‘Festa del pesce’ al parco di Serravalle di Empoli

Chiusura degna di nota quella della kermesse 'Festa del pesce' ancora in corso al parco di Serravalle di Empoli. Domani, domenica 25 maggio 2025, sarà Bobo Rondelli a fare tappa nella città empolese, accompagnato dalla sua band pop-swing Musica da Ripostiglio.

Sul palco porterà un po’ del suo tour “Storie Assurde Live 2025”: uno spettacolo incentrato sul suo ultimo ed omonimo lavoro in studio. La band, oltre ad aver partecipato alle registrazioni dell’album, ne ha curato anche gli arrangiamenti.

Ma prima, per la gioia di grandi e piccini, a partire dalle 16.30 ci sarà uno spettacolo di magia a cura di Tommago che, come sempre, vi farà divertire.

“Storie Assurde", il live dalle 18, sono la gente normale che incontri per strada con la loro vita tragicomica. Sono un invito a riscoprire il mondo ‘Bobo’ fatto di canzoni, racconti e suggestioni, con la certezza che anche questa volta saprà stupire, divertire e far riflettere.

Pubblicato lo scorso giugno, “Storie Assurde” è una selezione dei brani più ironici e scanzonati di Bobo Rondelli, alcuni dei quali mai pubblicati prima in un disco. Tra questi, canzoni amatissime nei suoi live, come “Mantenuto”, “La Chiappona”, “Il Gigolò a Rotterdam” e “I dolori del giovane Walter”.

Bobo Rondelli inizia negli anni ‘90 con il trio dei Les Bijoux e successivamente con gli Ottavo Padiglione, band con cui ha pubblicato quattro dischi che li ha fatti conoscere al pubblico anche grazie a brani come “Ho Picchiato la Testa”, nei quali la scrittura introspettiva ed ironica di Rondelli è specchio di una cultura, quella toscana, che racchiude un modo di essere cinico e spassionato. La sua carriera solista inizia nel 2001 con l’album “Figlio del nulla”. Dieci i dischi pubblicati, tra cui “Disperati, intellettuali, ubriaconi” (2002), prodotto e arrangiato da Stefano Bollani e Premio Ciampi per il miglior arrangiamento, “A Famous Local Singer” (2013), prodotto da Patrick Dillett (Mary J Blige, David Byrne e Brian Eno, Mariah Carey, Notorious B.I.G., Queen Latifah), “Come i carnevali”, scritto in parte con Francesco Bianconi e prodotto da Filippo Gatti, e “Anime storte” (2017), prodotto e arrangiato da Appino, con la partecipazione di Bocephus King. Nel 2019 è uscito, per Mondadori, il suo romanzo autobiografico “Cos’hai da guardare”.

Rondelli si è fatto conoscere anche nel mondo del cinema e della televisione: ha scritto le colonne sonore di “Sud Side Stori” (2000) di Roberta Torre, di cui è anche protagonista, e “Andata e Ritorno” (2003) di Alessandro Paci; ha partecipato al docufilm omaggio a Ciampi prodotto da Sky Arte “Piero Ciampi – Poeta, Anarchico, musicista” (2014). Ha lavorato con il regista Paolo Virzì, che gli ha dedicato il road-movie “L’uomo che aveva picchiato la testa” (2009), di cui è anche protagonista, e lo ha voluto nei cast dei film “La prima cosa bella” (2010) e “La pazza gioia” (2016). Nel 2015 è stato ospite di diverse puntate di Gazebo su Rai 3, nel 2018 e nel 2020 ha recitato nella serie Sky “I delitti del BarLume” e nel 2020 ha preso parte al Festival di Sanremo, duettando con Irene Grandi nella serata delle cover con una bellissima versione de “La musica è finita”.

Ma si sa, Bobo Rondelli è anche molto altro.

E non perdetevi le specialità di mare della 'Festa del pesce', davvero di qualità. Gli stand domani saranno aperti a pranzo e a cena.

L’evento è stato promosso dall’associazione Jump live, Cooperativa SintesiMinerva in collaborazione con l’associazione culturale Séte e il patrocinio del Comune di Empoli.

Per informazioni: associazionejumplive@gmail.com Roberto 331 9749060 e Luca 334 8092835.

Programma di domenica 25 maggio 2025

Dalle 16.30 : spettacolo di magia di Tommago .

: spettacolo di magia di . A seguire: Bobo Rondelli con la sua band Musica da Ripostiglio in concerto con “ Storie Assurde Live 2025 ”.

con la sua band in concerto con “ ”. Ingresso libero.

