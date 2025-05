Cane denutrito e tenuto a catena: salvato dai carabinieri, denunciato il proprietario

È stato salvato dai Carabinieri della Stazione di Fornaci di Barga un cane meticcio di nome Hulk, trovato in condizioni gravissime in un atrio di un’abitazione a Ponte all’Ania, dove viveva incatenato, denutrito e immerso nei propri escrementi. L’animale era detenuto da un giovane albanese di 24 anni, ora denunciato per maltrattamento e abbandono di animali.

Il primo intervento, in seguito a una segnalazione, è stato effettuato dai militari insieme al personale della USL Toscana Nord Ovest, che ha riscontrato immediatamente condizioni igienico-sanitarie incompatibili con la natura dell’animale e ha imposto prescrizioni al proprietario. Un successivo controllo ha confermato il persistere della situazione di degrado, portando al sequestro urgente del cane.

Hulk è stato trasferito in un canile della provincia di Pistoia, dove riceverà cure e assistenza. Le spese per il suo mantenimento sono state assunte dal Comune di Barga. Il caso è ora all’attenzione della Procura di Lucca, mentre il cane attende un futuro migliore, finalmente al sicuro.