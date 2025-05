Carabinieri fuori servizio riconosce e fa arrestare un latitante a Livorno

Un carabiniere fuori servizio ha fatto arrestare ieri a Livorno un latitante di 36 anni ricercato da mesi. L'uomo, cittadino dell'Est Europa, era sospettato di maltrattamenti in famiglia e la sua cattura è avvenuta grazie alla prontezza del militare. L'episodio si è verificato mentre il carabiniere, effettivo alla Stazione di Livorno Centro, si trovava con la sua famiglia in un'attività commerciale della città. Qui ha riconosciuto il 36enne, la cui foto era già nota alle forze dell'ordine. Non appena l'uomo si è accorto di essere stato individuato, ha tentato di fuggire a bordo di un'auto. Tuttavia, il militare ha prontamente comunicato la targa del veicolo alla centrale operativa di Livorno.

Grazie a rapidi accertamenti e ricerche, è stata identificata la proprietaria dell'auto, una connazionale che stava ospitando il latitante. Il 36enne è stato quindi rintracciato e arrestato nei pressi dell'abitazione nel quartiere Fabbricotti.

L'arresto odierno chiude un cerchio su una vicenda iniziata nel 2022, quando il 36enne era stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla parte offesa e dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per presunte condotte maltrattanti in ambito familiare. A seguito di ripetute violazioni di queste misure, lo scorso anno l'Autorità Giudiziaria aveva disposto un aggravamento della misura cautelare, ordinando la sua carcerazione.

Tuttavia, da giugno 2024, l'uomo era risultato irreperibile e, nonostante le accurate ricerche che lo avevano portato anche fuori dalla Toscana, a febbraio era stato ufficialmente dichiarato latitante. L'arresto di oggi, scaturito dall'intuizione di un carabiniere in borghese, ha finalmente messo fine alla sua fuga.

Notizie correlate