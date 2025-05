Controlli straordinari della polizia a Firenze ed Empoli: sequestri di droga e centinaia di identificati

Settimana di controlli per la polizia, impegnata in un’attività straordinaria di controllo del territorio che ha interessato numerose zone sensibili del capoluogo toscano e del comune di Empoli. L’operazione, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa, in particolare reati legati agli stupefacenti e al degrado urbano, ha portato all’identificazione di oltre 300 persone e a diversi sequestri di droga.

A Firenze, le pattuglie delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, supportate da unità cinofile e operatori della Polizia Scientifica, hanno presidiato le principali aree cittadine: da Piazza Indipendenza a via Nazionale, da via Guelfa a via Faenza, passando per via Alamanni, via Mariti, il Parco delle Cascine, Porta al Prato, via Ponte alle Mosse, Coverciano e la zona della fermata tramviaria Strozzi-Fallaci. L’operazione ha riguardato anche le piazze della Stazione, Leopoldo, Dalmazia, San Lorenzo e altre vie adiacenti.

Durante i controlli sono state identificate oltre 200 persone. Importanti i risultati sul fronte del contrasto allo spaccio: nei pressi dei giardini Caponnetto, in Lungarno del Tempio, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 140 grammi di hashish. Altri 13 grammi della stessa sostanza, insieme a oltre 2,5 grammi di cocaina suddivisa in 5 involucri, sono stati trovati nel bagno di un esercizio commerciale in via Ponte alle Mosse. La droga era nascosta e al momento resta ignota la sua provenienza.

Anche ad Empoli si è svolta un’attività straordinaria di controllo, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio, alle violazioni in materia di armi e allo spaccio. Gli agenti hanno pattugliato il centro cittadino, le aree intorno alla stazione ferroviaria, viale Togliatti e la frazione di Sovigliana. In totale, sono state identificate circa 100 persone e controllati 62 veicoli.

