Dimesso dal pronto soccorso per cefalea, morì nella notte: aperta un'indagine

La Procura di Arezzo ha aperto un'indagine per omicidio colposo sulla morte di un 66enne di Cortona, deceduto nella notte dopo essere stato dimesso dall'ospedale La Fratta per un forte mal di testa. Un medico risulta indagato, come atto dovuto a scopo di garanzia, per permettergli di nominare un proprio consulente in vista dell'autopsia, prevista per oggi all'ospedale Le Scotte di Siena. La notizia è stata riportata da La Nazione.

L'uomo è stato trovato senza vita il 12 maggio scorso da un amico, insospettito dal fatto di non avere più sue notizie. Il giorno precedente, come riportato dal quotidiano, il 66enne aveva raccontato all'amico di essersi recato al pronto soccorso per un forte dolore alla testa e alla zona cervicale. Dopo alcuni accertamenti, l'uomo sarebbe stato dimesso dall'ospedale nel giro di un paio d'ore, con una diagnosi presunta di cefalea e la prescrizione di un antidolorifico.

Secondo il giornale, chi conosceva il 66enne ha riferito che i problemi erano iniziati il 4 aprile, quando l'uomo aveva battuto la testa. In quell'occasione era stato ricoverato all'ospedale della Fratta e sottoposto a una prima Tac, con il consiglio dei medici di ripetere l'esame a distanza di 40 giorni. Tuttavia, prima della scadenza del termine indicato, l'uomo si era nuovamente rivolto al pronto soccorso per dolori persistenti, ma sarebbe stato rimandato a casa.

Il giorno dopo, l'amico lo ha trovato privo di vita sul divano. Allertato il 112, sono intervenuti i carabinieri che hanno informato la Procura, la quale ha avviato gli accertamenti e ha richiesto l'acquisizione della documentazione medica. Per quanto riguarda il medico indagato, la sua iscrizione nel registro degli indagati è stata fatta a scopo di garanzia per consentirgli di partecipare con un proprio consulente agli esami disposti per chiarire le cause del decesso del 66enne.

