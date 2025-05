Fratelli d’Italia Empoli: dal direttivo del 19 maggio nuovo slancio politico per la città

Durante l’ultima riunione del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia, svoltasi il 19 maggio presso la sede di Via XX Settembre, il coordinatore comunale Isacco Cantini ha tracciato un bilancio approfondito delle attività politiche condotte negli ultimi mesi, delineando al contempo le linee guida su cui il partito intende fondare il proprio impegno futuro per la città di Empoli.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto interno tra coordinamento, consiglieri comunali e iscritti, nel quale è emersa in modo chiaro e condiviso la volontà di proseguire con determinazione un’azione politica radicata nel territorio, coerente con i valori identitari del partito: ascolto, concretezza, responsabilità e spirito di servizio.

Nel corso della riunione è stata ribadita l’efficacia del lavoro svolto dal gruppo consiliare, che si è distinto per un’opposizione costruttiva e vigile, capace di portare all’attenzione dell’aula consiliare le problematiche più urgenti e reali. Tra i temi maggiormente affrontati si evidenziano le criticità legate alla sicurezza urbana, spesso compromessa da episodi di degrado e da una presenza insufficiente della Polizia Municipale, e per le quali è stata rilanciata la necessità di riattivare in modo strutturato il progetto del Controllo di Vicinato.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema del decoro cittadino e della tutela ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti speciali in aree sensibili come i pressi del cimitero di Sant’Andrea e alla mancanza di trasparenza nella gestione degli interventi per la messa in sicurezza di zone soggette ad allagamenti, come il quartiere di Ponzano.

Non è mancata l’attenzione per le politiche sociali, con proposte mirate al contrasto della ludopatia e alla tutela delle fasce più fragili della popolazione, in un’ottica di prevenzione, solidarietà e prossimità.

Sul piano della legalità e della trasparenza amministrativa, il gruppo consiliare ha proseguito un attento lavoro di monitoraggio sulle procedure di affidamento, sulla gestione delle partecipate e sulla regolarità degli atti amministrativi, a garanzia della correttezza e del buon andamento dell’azione pubblica.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre riaffermata la visione programmatica di Fratelli d’Italia per Empoli: una città che sappia mettere al centro la sicurezza, il lavoro, la tutela del territorio e il rispetto delle regole; una comunità che non rinuncia alla propria identità ma che sappia al contempo affrontare con lucidità e responsabilità le sfide della modernità – dalla transizione ecologica all’innovazione tecnologica, fino a una reale inclusione sociale, depurata da ogni retorica ideologica.

Fratelli d’Italia Empoli ha confermato la piena disponibilità a collaborare con tutte le realtà sociali, civiche ed economiche che desiderano contribuire a costruire un progetto amministrativo solido, pragmatico e credibile. Un progetto che si ispira ai valori del centrodestra, gli stessi che, a livello nazionale, guidano con coerenza e responsabilità l’azione dell’attuale governo, premiato dalla fiducia costante dei cittadini anche a due anni e mezzo dall’inizio del mandato.

In chiusura dei lavori, il coordinatore comunale Isacco Cantini ha sottolineato come "la politica debba tornare ad essere uno strumento concreto di responsabilità, visione e coraggio. Una politica che sappia ascoltare e servire i cittadini, affrontare con serietà i problemi del presente e costruire, insieme, le fondamenta per un futuro migliore della nostra comunità."

Fonte: Fratelli d'Italia - Ufficio Stampa