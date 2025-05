Fucecchio, mozione di Forza Italia: "Giunta rinunci ai parcheggi in centro"

I componenti della giunta comunale di Fucecchio, considerato il taglio degli stalli di sosta disposto nel centro cittadino, e il presidente del consiglio comunale potrebbero evitare di parcheggiare i mezzi privati per lasciare più opportunità ai residenti. È la proposta, sotto forma di mozione, che il consigliere comunale di Forza Italia a Fucecchio, Simone Testai, sottopone al consiglio nella prossima seduta del 28 maggio.

L'allegato alla delibera n. 41 del 25 marzo 2021, che disciplina la zona a traffico limitato nel centro storico, prevede infatti l'autorizzazione alla sosta per queste figure istituzionali. Scrive Testai: “Considerato che sono stati eliminati molti parcheggi, soprattutto in piazza Amendola, l'amministrazione comunale, che gode già di permessi per i mezzi comunali e dei relativi spazi, può dare un segnale di vicinanza ai residenti evitando di accedere e parcheggiare con i mezzi privati relativamente alle cariche di presidente del consiglio comunale, sindaco e assessori, lasciando quindi quei pochi posti rimasti per i residenti”.

Non è però l'unica proposta compresa nella mozione. Il consigliere comunale azzurro chiede anche al parlamentino fucecchiese di esprimersi per modificare la seguente dicitura nella stessa delibera: “In occasione di particolari manifestazioni su richiesta del sindaco o di un altro componente della giunta comunale ed in altri casi di comprovata necessità, la polizia municipale può rilasciare permessi temporanei”, con: “In occasione di particolari manifestazioni autorizzate dai competenti uffici, e patrocinate dall'amministrazione comunale, ed in altri casi di comprovata necessità, la polizia municipale può rilasciare permessi temporanei”.

Spetterà ora al consiglio comunale decidere se approvare o meno la mozione. Il consigliere azzurro tiene a ribadire: “Crediamo che, di fronte alla sottrazione di un considerevole numero di posti auto, l'amministrazione comunale debba dare l'esempio, allineandosi ai sacrifici che vengono chiesti ai cittadini. Crediamo inoltre che il sindaco e l'assessore alla viabilità e polizia municipale — premesso che questa figura esista ancora — non debbano continuare a tenere la testa sotto la sabbia riguardo al fenomeno sotto gli occhi di tutti della sosta indiscriminata (fatta eccezione per i veicoli per disabili), che ormai da mesi si verifica nella parte antistante l'ingresso al giardino Cardini in corso Matteotti, e spesso anche all'interno, dove fino a poco tempo fa l'accesso era impedito, oltre che dalla segnaletica, anche da una sbarra.

Una situazione di anarchia totale che non dà una bella immagine del nostro centro cittadino e che dimostra come ancora la giunta non abbia trovato una sintesi tra le esigenze dei cittadini con difficoltà deambulatorie, che devono accedere agli ambulatori medici, dei residenti e dei clienti degli esercizi commerciali.

Sosta indiscriminata, prosegue il consigliere azzurro, e senza regole ormai da diverso tempo anche in piazza La Vergine, fronte ex calzaturificio Botti; uno spazio per il quale non è stata ancora presa una decisione riguardo alla possibilità di ricavarci degli stalli di sosta autorizzati con apposita segnaletica, o se addirittura vietarla anche in quel punto, come è avvenuto nello slargo davanti alla chiesa della Vergine, con la conseguenza che la sosta avviene comunque nella parte accessibile alle auto davanti al loggiato”.

Il consigliere azzurro punta inoltre il dito contro il degrado e la mancanza di controlli. “Ci chiediamo inoltre, a distanza di un anno, dove sia finito il progetto propagandato dalla sindaca in campagna elettorale che prevedeva una maggiore presenza degli agenti della polizia municipale nel centro cittadino, l'annunciata (ormai mesi fa) convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri da utilizzare come supporto alla Polizia locale, e se il progetto delle verifiche interforze sulle eventuali residenze fittizie nel centro storico, in particolare, sia ancora in essere o se sia naufragato pure quello.”

