Gaza, in mille a Sesto Fiorentino per la Palestina

Circa un migliaio di persone ha partecipato alla manifestazione "La Piana per la Palestina", svoltasi oggi a Sesto Fiorentino. Il corteo, organizzato da Giovesì, ha attraversato la città da piazza Vittorio Veneto fino a piazza Rapisardi, con l’adesione di oltre 90 associazioni e partiti, tra cui Sinistra Italiana, Partito Democratico, Amnesty International e Cgil.

Assente per impegni il sindaco Lorenzo Falchi, ha parlato a nome dei Comuni della Piana il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, che ha denunciato la complicità dell’Occidente nel "progetto di eliminazione fisica del popolo palestinese". Tra gli interventi, anche quello della professoressa Micaela Frulli, reduce da una missione a Rafah, che ha invitato a non abbandonare gli strumenti del diritto internazionale per fermare la crisi.

