Il Consiglio comunale si riunisce il 26 maggio per trattare interpellanze e mozioni

Il Consiglio Comunale di San Miniato si riunirà lunedì 26 maggio 2025 alle ore 20:00 presso il Palazzo Comunale. La seduta sarà pubblica e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito del Comune. I consiglieri parteciperanno sia in presenza che da remoto.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (deliberazione G.C. n. 54 del 08.05.2025).

3. Ordine del giorno presentato da tutti i gruppi consiliari ad oggetto: “Contrarietà alla Fondazione prevista dalla sentenza del TAR Toscana n. 840/2025”;

4. Risposta ad interpellanza presentata il 22.01.2025 (prot. 3453 del 23.01.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Recupero e tutela degli animali randagi nel territorio comunale”.

5. Risposta ad interpellanza presentata il 27.01.2025 (prot. 3951 del 28.01.2025) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Politiche di genere”.

6. Risposta ad interpellanza presentata il 06.03.2025 (prot. 10536 del 07.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Forza Italia/Lega/Noi Moderati/Partito Liberale Italiano” e dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Opere di salvaguardia idrogeologica del territorio sanminiatese”.

7. Risposta ad interpellanza presentata il 06.03.2025 (prot. 10508 del 07.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Aule Liceo ‘Marconi’ La Scala”.

8. Risposta ad interpellanza presentata il 06.03.2025 (prot. 10527 del 07.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Informazioni su contributo Regione Toscana in materia di sicurezza urbana”.

9. Risposta ad interpellanza presentata il 17.03.2025 (prot. 12126 del 17.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Forza Italia/Lega/Noi Moderati/Partito Liberale Italiano” ad oggetto: “Borsa Internazionale del Turismo”.

10. Ordine del giorno presentato il 26.03.2025 (prot. 14032 del 27.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “NO al riarmo, per un’Unione Europea fondata sulla pace”. 11. Mozione presentata il 16.04.2025 (prot. 17302 del 17.04.2025) dai Gruppi Consiliari “Partito Democratico” e “Noi per San Miniato” ad oggetto: “Mozione per il Centro Salute Mentale (CSM) "La Badia" e il sostegno nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria”.

12. Mozione presentata il 16.04.2025 (prot. 17300 del 17.04.2025) dai Gruppi Consiliari “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano”, “Filo Rosso”, “Fratelli d’Italia” e “Gruppo Misto” ad oggetto: “Interventi frazione di Ponte a Egola”.

Fonte: Ufficio Stampa