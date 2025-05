Il Rotary Club conferisce il Premio alla Professionalità 2025 al fucecchiese Francesco Corsagni

È Francesco Corsagni ad aggiudicarsi il Premio alla Professionalità 2025. Giunto alla sua diciannovesima edizione, il premio è assegnato dal Rotary Club di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno a coloro che si sono distinti per la competenza e la capacità con cui si dedicano al proprio lavoro. Corsagni è stato direttore artistico del Marea Festival e di RB Festival presso la Sagra della Zuppa di Massarella, già gestore del Live Club Tender di Firenze, è da oltre vent'anni impegnato con Tommaso Gherardi nella direzione artistica del Club La Limonaia di Fucecchio, un punto di riferimento per un pubblico intergenerazionale interessato alla musica, alla contaminazione artistica e alla produzione culturale. Presenti alla consegna del Premio, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e l'assessore alla cultura Alberto Cafaro.

"Ringrazio il Rotary per questa bella occasione e la presidente Cristina Lotti per aver dato spazio alla musica - commenta la sindaca -. Quello assegnato a Francesco Corsagni è un premio meritatissimo, che riconosce un'eccellenza della cultura musicale fucecchiese. Francesco ha sempre dimostrato una straordinaria curiosità per quanto è nuovo e interessante in ambito artistico. A nome di tutta l'amministrazione, mi congratulo con lui e gli auguro buon lavoro per i progetti - presenti e futuri - a cui sta lavorando".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa