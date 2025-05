Tragico incidente questa mattina lungo la statale Aurelia nel comune di Follonica, dove un motociclista ha perso la vita in uno scontro frontale con un’auto. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le forze dell’ordine, l’elisoccorso del 118 e le squadre Anas.

A seguito dell’incidente, la carreggiata sud in direzione Roma è stata chiusa al traffico, con uscita obbligatoria istituita a Follonica nord.