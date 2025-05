Infrastrutture, Funaro: "Preoccupante taglio del 70% delle risorse per strade della Metrocittà"

Alla Città Metropolitana di Firenze, per gli anni 2025, 2026 e 2029, il Ministero dei Trasporti ha comunicato un taglio di risorse per 11,5 milioni di euro. Si tratta delle risorse che vengono utilizzate per la manutenzione delle strade provinciali, per 1000 km, che vengono tagliate del 70% alla Città Metropolitana così come alle altre Province della Toscana.

Il taglio del 70% delle risorse nel 2025, del 68 per cento nel 2026 e del 100 per cento sul 2029, "è preoccupante - dichiara la Sindaca di Firenze e della Città Metropolitana Sara Funaro -, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci ripensi. Togliere i soldi per la manutenzione significa avere strade sempre meno sicure, come sa bene qualunque cittadino".

"Se si aggiunge a questi tagli - continua Funaro - la mancata assegnazione dei fondi promessi per i recenti danni causati dagli eventi atmosferici del marzo scorso, pari a 21 milioni di euro, si ottiene una situazione che rischia di mettere in ginocchio i nostri Enti locali che non riusciranno a ripristinare e mettere in sicurezza le strade e gli immobili pubblici. Ci sarebbe bisogno, invece, di maggiore attenzione e di maggiori risorse per la cura del nostro territorio, che è fragile. Il Ministero ascolti le amministrazioni locali e accolga la richiesta di Anci per un confronto tecnico". Si rende quindi necessario e auspicabile un incontro fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regioni, Enti Locali, Anci ed Upi "per ridiscutere questa misura che rischia seriamente di mettere a repentaglio la sicurezza delle strade. Siamo peraltro di fronte a un blocco di investimenti già appaltati, con gravi conseguenze anche per le aziende".

Si rischia di compromettere la manutenzione straordinaria, in particolare il rifacimento profondo delle pavimentazioni, l’adeguamento normativo delle barriere stradali e della segnaletica stradale verticale, quindi il rifacimento del sistema di raccolta e allontanamento delle acque, come anche gli interventi di consolidamento in presenza di frane.

In questi fondi sono ricompresi anche i finanziamenti per i servizi di ingegneria necessari per la realizzazione degli interventi, gli studi e le rilevazioni di traffico e del livello di incidentalità, il monitoraggio delle infrastrutture e del rischio idrogeologico.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze