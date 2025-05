Insulti razzisti a un calciatore avversario, 5 anni di Daspo per un 21enne

Un 21enne di Pescia, tesserato con il Montalbano Cecina di Larciano, è stato colpito da un Daspo di 5 anni emesso dal questore di Pistoia. Il provvedimento arriva dopo che il giovane, pur non convocato per la gara, avrebbe rivolto insulti razzisti a un calciatore di origine marocchina durante una partita di calcio a 5, lo scorso 14 febbraio a Monsummano Terme. La vittima, appartenente all’ASD Pmp Crystal, ha anche trovato la propria auto danneggiata al termine della partita. Identificato dalla Digos, il 21enne è stato denunciato per propaganda e istigazione all’odio razziale.

