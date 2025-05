Piazza dei Leoni si riempie di lenzuoli bianchi per le vittime di Gaza

Empoli ha risposto all’appello nazionale 'Come si fa a piangere 50.000 morti?' per denunciare la strage in corso nella Striscia di Gaza. Piazza dei Leoni si è riempita di lenzuoli bianchi stesi a terra come sudari, simbolo delle oltre 50.000 vittime civili dei bombardamenti.

All'iniziativa, promossa da Empoli per la Pace, hanno preso parte circa 200 persone, tra cittadini distesi sul selciato e partecipanti accorsi per testimoniare solidarietà. Lenzuoli sono stati esposti tra ieri e oggi anche su finestre e balconi, e anche il municipio di Empoli ne ha esposto uno. Un modo per far parlare le piazze e gli spazi pubblici per mostrare simbolicamente quello che il mondo non vuole vedere.

"È stata una manifestazione spontanea – ha dichiarato Empoli per la Pace –. Come organizzatori siamo soddisfatti: Empoli ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità sensibile al dramma che sta vivendo il popolo palestinese. La mobilitazione non finisce oggi: il genocidio è ancora in corso e i governi devono agire per fermare la strage e isolare Israele".

Presente all’evento anche il sindaco Alessio Mantellassi, insieme a membri della giunta comunale, a conferma del sostegno istituzionale all'iniziativa.

L'invito degli organizzatori è a proseguire la mobilitazione per mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo a Gaza.

