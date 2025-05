Serata ‘Concertini’ al parco di Serravalle di Empoli con le ‘Connessioni sonore’. Durante la ‘Festa del pesce’ che ieri sera ha visto una bella risposta di pubblico, stasera, sabato 24 maggio 2024, dalle 21 saliranno sul palco: Migliorini, Nelea, Cody, Grooviera e Centherbe. L’ingresso è libero. Un evento unico organizzato da Formica Dischi e Jump Live che unisce suoni, vibrazioni e emozioni.

Artisti che porteranno energia e sound generazionali ‘liberi’: Migliorini, cantautore indie-rock/blues con testi introspettivi, chitarra decisa e uno stile che sa mescolare energia e sentimento; Nelea, cantautrice fiorentina che fonde atmosfere intime e profonde con influenze da De André a Lana Del Rey. Nelea sa come trasformare ogni palco in un viaggio nell’anima; Cody, invece, è un cantautore pop/rap che racconta temi profondi con una voce graffiante e testi intensi. Lui sa come colpirti al cuore, un mix potente, dove ogni parola pesa e lascia il segno. I Grooviera, band pop, funky e latin con testi generazionali, travolgente, dal sound fresco ed energico che sarà impossibile non ballare!

E poi, Centherbe, le sue radici rock e cuore libero, non segue schemi ma si lascia guidare dal flusso creativo. Nei suoi live alterna momenti intimi a esplosioni di energia, sempre con una band che spinge forte.

Ma non sarà soltanto la musica la protagonista al parco di Serravalle perché le specialità di mare della ‘Festa del pesce’ vi cattureranno, letteralmente: apertura stand oggi, sabato (24 maggio) e domenica (25 maggio) non solo a cena ma anche a pranzo.

Ed ecco che cosa si potrà gustare: dalle acciughine marinate all’insalata di mare, patè di pesce con pane croccante, gnocchetti verdi con sugo del capitano, i paccheri alla trabaccolara, l’immancabile paella di mare, le fritture di calamari e gamberi e baccalà, il cacciucco e l’impepata di cozze. Davvero una scelta per tutti i palati anche i più sofisticati!

La 'Festa del pesce' è un evento promosso dall'associazione Jump Live, in collaborazione con Food Festival e cooperativa sociale Sintesi Minerva col patrocinio del Comune di Empoli.

Grande chiusura della kermesse con l’artista livornese Bobo Rondelli e le “Storie Assurde Live 2025”, accompagnato dalla band Musica da Ripostiglio, domenica 25 maggio, dalle 16.30. Ci sarà anche lo spettacolo di magia di Tommago.

Una tappa del suo tour nella città empolese, uno spettacolo incentrato sul suo ultimo ed omonimo lavoro in studio. Un viaggio alla riscoperta del lato più giocoso e scanzonato di Bobo.

Con una carriera che ha attraversato musica, teatro, cinema e letteratura, Bobo Rondelli è capace di ammaliare, divertire, emozionare il pubblico grazie alla sua autenticità e al suo spirito libero. Sempre lontano dalle convenzioni, ha calcato centinaia di palchi, dalle grandi piazze ai piccoli teatri, portando con sé una carica emotiva e una sincerità che lo hanno reso fra i più apprezzati artisti della scena contemporanea. Non perdetevelo!

Per informazioni contattare associazionejumplive@gmail.com, Roberto 331 9749060 e Luca 334 8092835.

Fonte: Ufficio Stampa