Sorpresi da carabinieri fuori servizio dopo furto in negozio, arrestati a Firenze

Giovedì 22 maggio due carabinieri fuori servizio della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza una donna italiana di 37 anni e un uomo marocchino di 50, già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato. I due sono stati sorpresi mentre tentavano di allontanarsi dal negozio OVS di via Panzani con merce rubata per un valore superiore a 150 euro, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio. Dopo l’arresto, il Tribunale ha convalidato i provvedimenti: l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, mentre alla donna sono stati imposti il divieto di dimora a Firenze e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

