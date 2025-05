Torna la tradizionale Fiera di Cascina

Martedì 27 maggio torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Cascina, che vedrà 70 banchi dislocati tra Corso Matteotti, viale Comaschi (tratto tra la farmacia comunale e Palazzo Bulleri) e Tosco Romagnola (da Corso Matteotti al bar-libreria Gini). Confermato dunque il plateatico dello scorso anno, con l’ampliamento al di fuori della ZTL per consentire a bar e ristoranti di poter sfruttare le aree prospicienti i propri esercizi in una giornata di festa e di grande richiamo. “Due anni fa abbiamo ampliato lo spazio della fiera – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –, in modo da farla crescere e renderla anche più fruibile. È stata una sperimentazione di successo e l’abbiamo confermata anche per il 2025. Quest’anno poi avremo anche un appuntamento istituzionale, con l’incontro con il nuovo arcivescovo della diocesi di Pisa, monsignor Saverio Cannistrà, in sala del consiglio alle 10 del mattino: in questo modo vogliamo dargli il benvenuto anche a Cascina”.

Dietro all’ampliamento della fiera c’è un lungo lavoro portato avanti dagli uffici comunali. “Nell’ottica di valorizzare e rilanciare le fiere comunali – ha aggiunto Bice Del Giudice, assessora a commercio, turismo e cultura –, dopo il lavoro fatto negli ultimi due anni per disegnare un plateatico che possa garantire maggiore attrattiva agli operatori ambulanti, quest’anno abbiamo investito risorse importanti sugli eventi collaterali. Questo per favorire i fruitori della fiera in centro storico anche per un tempo maggiore rispetto agli scorsi anni”. Proprio per questo alle 18 ci sarà il concerto della banda giovanile della Filarmonica municipale Puccini, mentre a seguire, intorno alle 20, ci sarà la tradizionale tombola organizzata in collaborazione con la Misericordia di Cascina. A chiudere, alle 21, sarà un concerto particolarmente originale per il repertorio proposto a cura della Filarmonica municipale Puccini. “Una fiera che sarà l’occasione per valorizzare la tradizione – ha concluso Bice Del Giudice – ma allo stesso tempo anche il centro storico grazie all’organizzazione degli eventi collaterali. Ci aspetta una bella giornata di festa da vivere tutti insieme”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

