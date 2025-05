Ventisettenne fiorentino trovato morto in bosco a Rosignano

Il corpo senza vita di un 27enne residente a Firenze è stato ritrovato nel pomeriggio del 24 maggio in un bosco a Rosignano. A lanciare l’allarme è stato un familiare che, dopo aver notato l’auto del giovane in una zona isolata, ha scoperto il cadavere poco distante. Il ragazzo era scomparso dalla sera precedente. Al momento non risultano segni evidenti di violenza sul corpo, ma le indagini sono appena iniziate. Sul posto 118, carabinieri e il magistrato di turno.

Notizie correlate