Vernio espone un telo bianco per Gaza: "Oggi scegliamo la pace"

"Oggi anche il nostro Comune espone un telo bianco. Un lenzuolo semplice, ma carico di significato. È un sudario simbolico, come quelli che avvolgono i corpi senza vita a Gaza. Un gesto silenzioso, ma necessario, per dire che non possiamo restare indifferenti. Aderiamo con convinzione alla campagna nazionale “50.000 sudari per Gaza”, un’iniziativa di coscienza e di umanità, promossa da voci autorevoli della società civile, per chiedere un cessate il fuoco immediato, l’apertura ai corridoi umanitari e il rispetto del diritto internazionale. La situazione nella Striscia di Gaza è devastante: migliaia di morti civili, bambini sotto le macerie, ospedali distrutti, fame e disperazione. Come sindaca, come cittadina, come madre, sento il dovere di dire basta. Di stare dalla parte della vita, della pace, della dignità umana. Invito tutte le cittadine e i cittadini ad unirsi a questo segno collettivo di dolore e speranza, esponendo un telo bianco dalle proprie case. È un piccolo gesto, ma se lo facciamo insieme, può diventare una voce che arriva lontano. Domenica 25 maggio saremo anche alla marcia verso Barbiana, per continuare a camminare nel solco di chi ha creduto nella giustizia, nella pace e nella responsabilità verso gli ultimi. Non possiamo cambiare tutto, ma possiamo scegliere da che parte stare. E oggi, scegliamo la pace", così la sidnaca di Vernio, Maria Lucarini, illustrando i motivi dell'adesione alla campagna "50mila sudari per Gaza".

Fonte: Ufficio Stampa