Visite guidate alla parrocchia di San Donato a Livizzano e mostra contro sfruttamento in Congo

Un'opportunità per conoscere la parrocchia e il parco che la circonda. Un'opportunità per scoprire tutte le opere realizzate da don Mario Boretti in oltre cinquant'anni di sacerdozio a San Donato a Livizzano. Domani, domenica 25 maggio 2025 e poi di nuovo il 29 giugno, dalle ore 16.45 alle ore 17.45 sono in programma le visite guidate all'interno della 'piccola città sul monte', dal titolo "Percorsi". L'appuntamento è alla parrocchia di San Donato a Livizzano, in via Montelupo 188, nel territorio comunale di Montespertoli. I partecipanti potranno scoprire il Muro del rosario o ancora il campanile, la Grotta di Lourdes, la Loggetta di San Michele o ancora il tempietto della Madonna di Fatima. Sono soltanto alcuni esempi delle realizzazioni presenti, senza dimenticare fra l'altro l'Osservatorio astronomico, costruito alla fine degli anni Ottanta e tuttora attivo.

Inoltre, è ancora visitabile la mostra "Minerali di Sangue", promossa dal Gruppo missionario Don Paolo Bargiglia e ospitata nella parrocchia guidata da don Cristian Meriggi fino al 14 giugno. Un percorso espositivo organizzato per accendere ancora una volta l’attenzione, in maniera profonda, sulle ingiustizie compiute in nome del profitto, sullo sfruttamento che subisce la popolazione del Congo, a partire da donne e bambini. Ingresso libero la domenica dalle 9 alle 11, dalle 16.30 alle 18 e dalle 19 alle 20. Per scuole, parrocchie e gruppi, su prenotazione, è possibile visitare la mostra anche nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 20, per parrocchie e gruppi su prenotazione anche il sabato dalle 16.30 alle 20. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 392 0549880, 327 8635267 e 328 0291823.

Fonte: Ufficio Stampa