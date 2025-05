Volontariato nelle associazioni per gli alunni sospesi, approvata la mozione di Monteluponelcuore

Nell’ultimo consiglio comunale, è stata approvata, all’unanimità, una mozione presentata dal gruppo Monteluponelcuore, mozione che mira a far attuare, al più presto, percorsi di attività di cittadinanza solidale presso le strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, come chiede la nuova legge, voluta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche in materia di comportamento degli studenti all’interno delle istituzioni scolastiche.

“La legge in oggetto in caso di sospensione di studentesse/studenti delle Scuole Secondarie di I e II Grado superiore a due giorni prevede lo svolgimento di attività solidali presso strutture convenzionate - spiega il consigliere comunale Federico Pavese -, soprattutto le associazioni di volontariato presenti in maniera significativa sul nostro territorio comunale, con le Istituzioni Scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’Amministrazione Periferica del Ministero dell’Istruzione e del Merito” spiega il consigliere Federico Pavese, firmatario della mozione.

“La mozione, emendata in parte dalla maggioranza, che ringrazio, soprattutto il collega Videtta, per aver rafforzato l’impegnativa, - spiega Pavese - vuole accelerare l’individuazione di un elenco di associazioni pronte ad attivarsi per accogliere, con percorsi solidali, quegli studenti che hanno bisogno di comprendere, anche grazie a queste attività, di aver sbagliato e che da uno sbaglio puoi comunque nascere un interesse nei confronti del prossimo, facendo volontariato”.

Intanto c’è soddisfazione, da parte del centrodestra locale, anche per la decisione, da parte dell’amministrazione comunale, di dare un riconoscimento a quegli studenti montelupini che si siano particolarmente distinti per profitto certificato dal massimo dei voti e dai progetti svolti: “Lo chiedevamo da tempo, spesso anche dai banchi del consiglio comunale, per noi è fondamentale riconoscere la qualità di un percorso formativo, da parte dell’istituzione comunale” conclude la capogruppo Maddalena Pilastri.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate