Aggredito cade e batte la testa, grave a Careggi un 18enne

Un giovane italiano di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Careggi dopo essere stato aggredito nella tarda serata del 24 maggio a Prato, in piazza Buonamici. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato colpito con un pugno da un uomo – descritto come uno straniero – ed è caduto battendo violentemente la testa su alcuni gradini.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 23, mentre il giovane era in compagnia della fidanzata 17enne e di un’amica. L’aggressore si è subito dato alla fuga e al momento non è stato identificato. Il 18enne, residente a Campi Bisenzio, è stato operato d’urgenza ed è in coma farmacologico.

La procura di Prato ha aperto un’indagine, affidata alla squadra mobile, per chiarire i motivi dell’aggressione e individuare il responsabile. Le testimonianze finora raccolte non hanno ancora permesso di fare piena luce sull’accaduto.