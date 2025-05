Controlli nel Pisano, 12 denunce per guida in stato di ebbrezza

Una settimana di intensi controlli sulla sicurezza stradale ha portato a ben 12 denunce per guida in stato di ebbrezza nella provincia di Pisa. L’operazione, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha avuto come obiettivo prioritario la prevenzione del pericoloso fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol, con l’impiego mirato di etilometri in diverse aree strategiche del territorio.

I controlli si sono concentrati soprattutto nelle ore serali e notturne, con risultati significativi. La sera di domenica 18 maggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un 41enne a Marina di Pisa con un tasso alcolemico di 1,35 g/l. Nella stessa serata, a Tirrenia, sono stati denunciati anche una studentessa di 23 anni e un 24enne, entrambi con un tasso di 1,28 g/l.

La notte successiva, due uomini – un 22enne e un 30enne – sono stati fermati a Pisa rispettivamente con un tasso di 1,02 e 1,91 g/l. Il 20 maggio, una 41enne è stata sorpresa alla guida in città con un tasso di 0,81 g/l, mentre la notte seguente un 33enne è stato trovato con un tasso di 0,89 g/l.

Il 22 maggio, nel comune di Vecchiano, i militari hanno denunciato un 53enne con un tasso di 1,50 g/l. Ancora più gravi i casi registrati la sera del 23 maggio: un 31enne, coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un velocipede, è risultato positivo con un tasso di 1,52 g/l, e un 53enne è stato fermato a Pisa con un tasso record di 2,28 g/l.

Nelle prime ore del 24 maggio, un 63enne è stato fermato a Pisa con un tasso di 0,95 g/l, mentre a Montecatini Val di Cecina i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Volterra hanno denunciato un 44enne con un tasso di 1,04 g/l.

In tutti i casi, i militari hanno proceduto al ritiro immediato delle patenti e alla rimozione dei veicoli, o al loro affidamento a persone di fiducia indicate dagli stessi conducenti.

