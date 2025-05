Fermato con 10 panetti di hashish, arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato il 21 maggio a Prato dalla squadra mobile dopo essere stato trovato in possesso di dieci panetti di hashish nascosti nella sua auto. Il fermo è avvenuto in via Roncione, durante un’operazione della polizia condotta nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura, con pedinamenti e servizi di osservazione.

Il 32enne, di origine albanese e già noto alle forze dell’ordine per episodi di rapina, secondo la procura sarebbe legato alla cosiddetta "banda del Soccorso". Durante il controllo, oltre alla droga è stata trovata anche una somma di mille euro in contanti. L’arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio è stato convalidato dal giudice, che ha disposto per l’uomo i domiciliari con braccialetto elettronico.