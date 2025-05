Ginnastica artistica, la 17enne empolese Sofia Tonelli agli Europei

Ci sono due bandiere che sventolano oggi in casa Saltavanti-Empoli: il tricolore italiano e il cerchio stellato su fondo blu dell’Europa.

Sofia Tonelli, la diciassettenne empolese che da tre anni si allena (e studia e vive) presso l’Accademia Nazionale di Brescia, è una delle 5 ginnaste convocate dal DirettoreTecnicoNazionale Ing. Enrico Casella a rappresentare l’Italia ai CampionatiEuropei di ginnastica artistica di Lipsia (Germania).

Il coronamento di un sogno ma anche di un progetto, almeno decennale, di Sofia e della Saltavanti: approdata a 3 anni nel corso di Psicomotricità nella palestra del sottotribuna dello Stadio Castellani, allenata dal TecnicoFederale Silvia Ulivieri, dagli 8 anni ha preso ininterrottamente parte ai Campionati individuali Gold della FederazioneGinnasticaD’Italia, nei primissimi senza piazzamenti degni di nota, fino a vincere il Criterium giovanile (assoluto allieve) nel 2019.

Ogni estate è convocata ai collegiali nazionali ed ogni anno prende parte con varie squadre (in un crescendo costante, a partire da Giglio-Montevarchi, per passare a Artistica81-Trieste fino a Brixia-Brescia) al CampionatoItaliano di SerieA1.

Nel 2021 è riconosciuta come “ROG” (RoadOlimpicGames), cioè ginnasta di interesse nazionale.

Nel 2022 Tonelli viene chiamata dal DTNF Casella ad allenarsi con le “Fate” della squadra nazionale, sue eroine-modello: anche lui, come intravisto dalla Ulivieri in quel ragnetto biondo pieno di muscoli, ha creduto nell’enorme potenziale che si celava in quella ragazza che fino ad allora non era riuscita ad esprimersi al meglio a causa di frequenti problematiche fisiche, ma mai arresa e determinata nel raggiungimento del suo obiettivo, che già oggi è concretezza.

Partecipa al TrofeoInternazionale di Jesolo come individualista nel 2023, in seconda squadra nel 2024 (miglior italiana) e in prima squadra nel 2025.

Campionessa Italiana nella sua categoria nel 2023.

Nel 2024 il suo primo appuntamento internazionale ufficiale in maglia azzurra: una tappa della Coppa del Mondo a Baku. Nello stesso anno si riconferma come Campionessa Italiana.

Fino ad oggi. Insieme a Manila Esposito (argento di squadra e bronzo alla trave a Parigi), come lei all-arounder (cioè impegnate su tutti e 4 gli attrezzi e quindi partecipanti anche alla qualificazione individuale), Alice D’Amato (oro alla trave ed argento di squadra a Parigi), Giulia Perotti ed Emma Fioravanti, difenderanno i colori del nostro paese.

Sugli spalti tedeschi del Leipziger Messe, oltre ai genitori e i due fratelli, l’allenatrice di sempre Silvia Ulivieri, che da Luglio ricoprirà per il prossimo quadriennio il ruolo di DirettriceTecnicaRegionale femminile, e il Presidente della Saltavanti-Empoli, Andrea Zichella, eletto ConsigliereRegionale della FGI con delega all’artistica femminile.

L’Italia gareggerà nell’ultima suddivisione di lunedì 26 dalle 18.00, nella gara a squadre.