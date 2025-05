Il Don Bosco Crocetta vince 86-68, l'Abc Solettificio Manetti non può più sbagliare

L’Abc Solettificio Manetti termina a Torino tutti i bonus a sua disposizione, e adesso è obbligata a vincere per tenere accesa anche l’ultima speranza di restare in serie B. Il Don Bosco Crocetta vince 86-68 al termine di una partita sempre condotta, andando a prendersi gara-1 dell’ultima e decisiva sfida salvezza. Ben pochi gli spunti positivi in casa Abc, a fronte delle molte lacune, soprattutto difensive, che hanno costretto i ragazzi di Samuele Manetti a rincorrere per quaranta minuti. Come da pronostico, il ritmo dei padroni di casa ha fatto la differenza, con i gialloblu che non sono riusciti a trovare la chiave per contenere gli attacchi locali.

Ma se ormai quel che è fatto è fatto, adesso è necessario resettare immediatamente e guardare a gara-2. Mercoledì alle 21 si torna al PalaBetti, e lì si scriverà il futuro dell’Abc: vincere per tornare a Torino a giocarsi il tutto per tutto, perdere per salutare la serie B.

LA CRONACA

Quintetti

Torino: Cellino, Cian, Villar, Andreutti, Hida

Abc: Corbinelli, Gutierrez, Lazzeri, Azzano, Nnabuife

Difesa macchinosa quella dell’Abc, che fin dalla palla a due accusa il ritmo e le penetrazioni dei padroni di casa, con Villar che conduce i suoi sull’11-3 dopo quattro giri di cronometro. Coach Manetti si rifugia nel time out e tenta la carta della zona, mentre Corbinelli e Azzano ricuciono in parte lo strappo fino al 14-11. Le disattenzioni gialloblu, però, sono troppe e Crocetta le punisce una ad una, con Barla che fissa il 18-11 al primo riposo.

Si riparte con il gioco spalle a canestro di Nnabuife, preludio al botta e risposta dall’arco tra Barla e Corbinelli che vale il 24-16. La doppia cifra di vantaggio locale è dietro l’angolo e la firma è quella di Rosso, ma sponda Abc tre giocate di Gutierrez e Lazzeri riportano la sfida sui binari dell’equilibrio: 31-26 al 15′. Crocetta, però, domina a rimbalzo e tiene saldo il controllo, con Cellino che punisce dalla lunga distanza per il 37-29. Sul finale, quattro punti provvidenziali di Nnabuife, che prima vola in contropiede e poi fa 2/2 dalla lunetta, riportano i gialloblu a due possessi di svantaggio: 39-35 all’intervallo.

Dagli spogliatoi, però, rientra solo Crocetta, che allunga di nuovo spinta dalle penetrazioni di Villar e Andreutti e ristabilisce il +10 dopo tre giri di lancette (48-38). Mentre in attacco segna con il contagocce, l’Abc perde il bandolo della matassa in difesa, con Torino che ringrazia e prova a decollare: 61-46 alla terza sirena.

L’ultimo quarto è un lento avvicinarsi all’epilogo finale, con Crocetta che amministra senza patemi e i gialloblu che assistono alla fuga locale. Finisce 86-68, per l’Abc arriva la resa dei conti.

DON BOSCO CROCETTA TORINO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 86-68

Don Bosco Crocetta Torino: Andreutti 9, Hida 5, Pagetto 8, Brussino 1, Trigiani 6, Cellino 11, Rosso 2, Cian 5, Villar 25, Barla 9, Begni, Sakovic 5. All. Maino. Ass. Ciofetta.

Stats totali: 18/38 (47%) da due, 11/28 (39%) da tre, 17/23 (74%) ai liberi, 45 rimbalzi (15 off, 30 dif), 19 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 2, Lazzeri 14, Ticciati, Corbinelli 11, Fabrizzi, Marchetti, Azzano 10, Nnabuife 14, Cantini, Gutierrez 17. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 17/39 (44%) da due, 8/23 (35%) d atre, 10/16 (63%) ai liberi, 31 rimbalzi (7 off, 24 dif), 10 assist.

Parziali: 18-11, 39-35 (21-24), 61-46 (22-11), 86-68 (25-22)

Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia, Ferrero di Torino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino