Una ragazza di 17 anni è morta la scorsa notte a Capannori dopo essere stata investita da un’auto mentre era in sella a uno scooter in via Romana. L’impatto l’avrebbe trascinata per diversi metri, facendola finire in un campo vicino alla strada. I soccorsi, giunti intorno all’1:50, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La giovane viveva a Capannori.

