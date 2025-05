L'Empoli saluta la Serie A, sconfitta al Castellani contro il Verona

Una domenica amara, una serata da dimenticare. L’Empoli saluta la Serie A e retrocede in Serie B dopo una stagione vissuta pericolosamente, in bilico, conclusasi nel modo peggiore. L’ultima giornata ha condannato gli azzurri, incapaci di trovare il risultato necessario per evitare la caduta, mentre le concorrenti dirette hanno fatto il loro dovere.

