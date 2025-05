Lenergy Pisa Beach Soccer, il nerazzurro Tommaso Fazzini alla Finale Nazionale DCPS

In attesa della Serie A, sabato 24 maggio Tommaso Fazzini, nuovo giocatore del Lenergy Pisa BS, è stato chiamato al CPO di Tirrenia per una giornata speciale. Come lo scorso anno, la beach arena del litorale pisano ha ospitato la Finale Nazionale della DCPS, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. A coinvolgere i ragazzi protagonisti sono stati gli azzurri e le azzurre della Nazionale italiana di beach soccer, fra cui il nerazzurro Fazzini, che insieme ai propri compagni e compagne ha dato una dimostrazione della disciplina tra gli applausi e la ola del pubblico.

