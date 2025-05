Luminaria fa il pieno all'apertura: applausi per il concerto di Ivana Spagna

Un sabato empolese fuori dal comune, quello di ieri all'apertura di Luminaria, il festival di arte e di luce tra i palazzi e le piazze del centro storico. La curiosità in questi giorni dedicati agli allestimenti si era fatta grande ma i risultati hanno fatto scattare l'applauso da parte delle migliaia di persone giunte per il countdown dell'accensione. Come per Empoli Città del Natale, anche Luminaria è partita da piazza Farinata degli Uberti che si è dipinta delle opere di DICò, The Fire Artist (al secolo Enrico Di Nicolantonio), artista di fama internazionale che trae ispirazione dalla Pop Art per le sue opere. Un mix tra storia e innovazione che ha fatto da cornice al concerto a ingresso gratuito di Ivana Spagna, artista di fama internazionale che festeggia i 40 anni di attività. Nella piazza gremita, allo scattare di 'Gente come noi', un vero e proprio inno generazionale, è partito il coro di tutti i presenti. Un biglietto da visita eccellente per Luminaria, che assieme allo Zoo Luminoso al parco Mariambini promette di rendere unica l'estate di Empoli.

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, si è complimentato per l'iniziativa: "Rendere il centro attrattivo è l'obiettivo della nostra amministrazione assieme all'associazione Centro Storico, Confesercenti e a tutti i commercianti. Abbiamo riportato il centro a essere protagonista alle porte dell'estate, un maggio fantastico che proseguirà con Ludicomix, Empoli Classic che arriverà a giugno per poi giungere al Luglio Empolese. Le installazioni lungo il centro e le illuminazioni dei palazzi ci accompagneranno per un'estate indimenticabile".

Il presidente di Confesercenti Empoli, Eros Condelli, ha presentato l'iniziativa: "Le illuminazioni proseguono sul solco di Empoli Città del Natale, donando un tocco d'arte con le opere di Dicò. Le maxi lampade in centro sono fatte appositamente come punti Wow per foto così come i palazzi illuminati. L'estate di Empoli è differente, invito tutti a partecipare e a venire nelle sere d'estate per ammirare questa nostra nuova iniziativa. Luminaria sarà in azione fino al 14 settembre".

Luminaria - Empoli Light Art è un evento organizzato dall'Associazione Centro Storico in collaborazione con Confesercenti Empoli, EVA - Eventi di successo, Séte, con il patrocinio del Comune di Empoli. Partners: Generali Empoli Ramacciotti, Peragnoli-Scar, Bcc Banco Fiorentino, Nissan Brogi e Collitorti, Livith, Timenet, Gruppo Gmg Spa.