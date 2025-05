Marcia a Barbiana, presente anche Montespertoli

"Scuola maestra di pace" è il titolo dell’edizione di quest’anno della Marcia a Barbiana, presso la scuola di Don Lorenzo Milani.

Presente, come ogni anno, il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, accompagnato da alcuni membri della Giunta Comunale. Tra le autorità intervenute anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Consigliere metropolitano della Città Metropolitana di Firenze, Nicola Armentano, e il Sindaco di Vicchio, che nel suo intervento ha annunciato un nuovo progetto: a partire da settembre prenderà il via la Marcia Barbiana–Perugia–Assisi, portando lo storico motto "I Care" alla Marcia Perugia-Assisi.

Le parole del sindaco Alessio Mugnaini: "Come ogni anno, come Amministrazione Comunale, partecipiamo con convinzione alla Marcia di Barbiana per rendere omaggio a Don Lorenzo Milani. Il tema di quest’anno, ‘Scuola Maestra di Pace’, è dedicato a chi ogni giorno si impegna per la pace, per la libertà, la dignità e la democrazia. Valori che si insegnano, prima di tutto, a scuola, che è il baluardo del nostro futuro e merita le nostre attenzioni migliori. L’esempio di Don Lorenzo Milani e il suo ‘I Care’ sono fondamentali per la vita di ciascuno di noi, per la nostra comunità. Vi auguro di portare sempre nel cuore questo messaggio: avere a cuore la vita degli altri, i bisogni di cura, l’attenzione alla democrazia e alla libertà. È sempre un’emozione tornare a Barbiana".

