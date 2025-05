Mazzeo a Santa Croce sull'Arno per la XVI Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina

Oltre 300 fedeli delle comunità cattoliche cinesi provenienti da tutta Italia si sono riuniti a Santa Croce sull’Arno per partecipare al raduno nazionale in occasione della XVI Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina, istituita da Papa Benedetto XVI nel 2007.

All’appuntamento, ospitato nella Diocesi di San Miniato e articolato in due giornate di preghiera, condivisione e riflessione spirituale, ha preso parte anche il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che ha voluto portare il saluto istituzionale a una delle comunità più numerose e attive presenti sul territorio.

“Sono contento e orgoglioso che quest'anno la XVI giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina si svolga a Santa Croce sull'Arno, nella Diocesi di San Miniato, dove vive una delle comunità più numerose e ricche di iniziativa tra quelle presenti in Italia” – ha dichiarato Mazzeo.

“Ringrazio per l'invito a questa celebrazione S.E. il Vescovo di San Miniato, Mons. Giovanni Paccosi, il parroco di Santa Croce Don Donato Agostinelli e il delegato diocesano per la pastorale dei cattolici cinesi Don Yang Xiaogu.

La Toscana, da sempre terra aperta, terra di accoglienza, terra di diritti per tutti, è ben contenta di accogliere la comunità cattolica cinese.”

L’evento, itinerante, viene ospitato ogni anno in una città diversa ed è tornato in Toscana dopo l’edizione di Prato del 2023.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa