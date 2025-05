Ordigno seconda guerra mondiale nel cantiere del nuovo teatro Il Ferruccio

Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale nel cantiere del nuovo teatro Il Ferruccio di Empoli. È quanto sarebbe stato scoperto mercoledì scorso. A riportarlo è il quotidiano La Nazione. È stato necessario, per la sicurezza pubblica, delimitare l'area. Dopo le attività di verifica, la bomba sarebbe stata isolata e messa in sicurezza in attesa degli interventi definitivi di rimozione che saranno eseguiti dalle autorità competenti. L'intervento dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni.

Notizie correlate