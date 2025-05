Scontro frontale tra due auto, muore un 21enne e due giovani gravemente feriti

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino ad Agliana, in provincia di Pistoia. Lo scontro, avvenuto intorno alle 4:30 in via Selva, ha coinvolto frontalmente due auto. Altri due giovani sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

