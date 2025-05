Trovato 20enne morto in un ruscello, ipotesi incidente in moto

È stato trovato senza vita questa mattina intorno alle 5, in un ruscello a Tavarnelle, nel comune di Licciana Nardi, Samuel Bottarelli, 20 anni, originario di Sarzana e residente a La Spezia. Il giovane era uscito ieri per un giro in moto, ma non aveva più fatto ritorno, spingendo i familiari a dare l’allarme nella serata.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa della morte sarebbe un incidente stradale: il ragazzo potrebbe aver perso il controllo del mezzo su una curva di montagna, finendo fuori strada e precipitando nel ruscello, dove è stato ritrovato. Tra la carreggiata e il corso d’acqua è presente un forte dislivello. Al momento è escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari e carabinieri.

