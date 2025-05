ABC Castelfiorentino, i risultati delle ultime giornate delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle ultime giornate delle squadre giovanili e minibasket ABC Castelfiorentino:

UNDER 19 REGIONALE

Termina con la sconfitta in volata in casa del Santo Stefano l’avventura dei ragazzi di Carlo Gozzi, che si arrendono a fil di sirena per 63-61. Grande equilibrio fin dalla palla a due, con le squadre che si alternano al comando fino al 33-34 si cui si va all’intervallo. Nella ripresa i gialloblu provano ad allungare (46-51 al 30′), ma la reazione locale nell’ultimo quarto ribalta l’inerzia e chiude i giochi.

Santo Stefano Basket – Abc Castelfiorentino 63-61

Tabellino: Giglioli 10, Barlabá 10, Parilla 12, Altamore 9, Jelassi 7, Bici 8, Bernardoni 5, Macalindong, Uci. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 16-20, 17-14, 13-17, 17-10

UNDER 17 GOLD

Si spengono a Firenze le ultime speranze dei ragazzi di Cosimo Corbinelli di agguantare la finale four: sul parquet dell’Olimpia Legnaia i gialloblu cedono il passo ai fiorentini per 66-58. Dopo una prima parte che scivola via sul botta e risposta (34-31 a metà gara), al rientro dagli spogliatoi i locali piazzano il break che indirizza la sfida, andando all’ultimo riposo sul 53-42. Nella quarta frazione i gialloblu provano a rimettere tutto in discussione, ma Legnaia amministra e si prende i due punti.

Olimpia Legnaia – Abc Castelfiorentino 66-58

Tabellino: Costantini 3, Rosi 6, Fedeli 13, Bufalini 14, Baldi 2, Pagliai 2, Bini 12, Garbetti 6, Simoncini, Zampacavallo. All. Corbinelli.

Parziali: 20-16, 14-15, 19-11, 13-16

UNDER 14 GOLD

Si chiude con l’amarezza della sconfitta nel derby casalingo la regular season dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti cedono il passo al Biancorosso Empoli per 55-61. Gara tutta di rincorsa quella dei gialloblu, con gli ospiti che a metà gara guidano sul +7 (25-32). Nella ripresa il Biancorosso allunga ulteriormente toccando la doppia cifra di vantaggio al 30′ (34-46), così non basta la reazione castellana nell’ultimo quarto per svoltare la sfida.

Abc Castelfiorentino – Biancorosso Empoli 55-61

Tabellino: Pirrone 12, Faffi 4, Bertelli 17, Profeti 11, Scherillo 2, Gazzarrini 4, Barbieri 5, Torregrossa, Cipolla N., Anton, Giovannoni, Cipolla T. All. Corbinelli.

Parziali: 14-19, 11-13, 9-14, 21-15

UNDER 13 REGIONALE

Il Firenze 2 rispetta i pronostici e costringe agli straordinari i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaGilardetti si arrendono al cospetto dei fiorentini. Gara di rincorsa per i gialloblu, che di fronte ad una delle big inseguono senza riuscire a mettere a segno il colpaccio.

Sono scesi in campo: Costa, Sordi, Iori, Allegra, Bagnoli, Battaglia, Profeti, Galli, Bargigli, Cetti, Sardelli, Scarscelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

UNDER 15 FEMMINILE

Ultima giornata tutta in salita quella delle ragazze di Alberto Ciampolini, che davanti al pubblico di casa si arrendono alla Baloncesto per 29-71. Al cospetto di una delle big, ne emerge una sfida a senso unico, con le fiorentine che prendono il largo nel primo quarto e le gialloblu che rincorrono senza mai riuscire a riaprire i giochi.

Basket Castelfiorentino – Baloncesto Firenze 29-71

Tabellino: Antognotti 8, Panzani 1, Jahelezi S. 5, Fontanelli 2, Dainelli 2, Jahelezi N. 9, Latini 1, Zenarti 1, Ciampolini, Mancini, Montanelli. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 8-24, 6-12, 7-18, 8-17

MINIBASKET

A tenere banco nel weekend gialloblu, sono state le final four del gruppo Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli, impegnato nel concentramento di Livorno. I gialloblu, dopo essersi aggiudicati la semifinale ai danni di Lucca, si sono arresi in finale di fronte ai padroni di casa dell’Us Livorno, chiudendo dunque con un ottimo secondo posto. Nel frattempo, sabato al PalaGilardetti è andata in scena la tappa castellana del progetto federale We want to play basket, che ha visto scendere in campo atlete classe 2014/2015 delle società Abc Castelfiorentino, rappresentata dal gruppo Gazzelle di Gianni Lazzeretti, Nicol Banchelli e Sara Bellantoni, Gea Grosseto, Bellaria Pontedera, Use Empoli, Montecatini Terme e Synergy Valdarno. Un pomeriggio di mini partite miste 4c4, con cui si è voluto promuovere il minibasket femminile in un clima di amicizia e socialità. Domenica, invece, è stata la volta dei Pulcini 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong, protagonisti della tappa casalinga 3c3 che li ha visti ospitare i pari età di Cerretese, Valdisieve, Don Bosco Livorno, Union Basket e Use Empoli.

Nel prossimo fine settimana al via il 27° Trofeo dell’Amicizia, appuntamento tradizionale del settore Minibasket gialloblu, patrocinato dal Comune di Castelfiorentino e dalla Federazione italiana Pallacanestro. Riservata alla categoria Aquilotti 2014 (ammessi 2015), la manifestazione vedrà scendere in campo otto squadre: Abc Castelfiorentino (Giallo e Blu), Basket Calcinaia, Etrusca San Miniato, Don Bosco Livorno, Union Basket Prato, Montespert Montespertoli e Use Empoli, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Le gare si svolgeranno in contemporanea al PalaBetti e al PalaGilardetti, e la formula del torneo prevede due gironi all’italiana con semifinali incrociate in base al piazzamento del proprio girone ed a seguire finali dall’8° al 1° posto. Nella giornata di sabato 31 maggio si terrà la fase di qualificazione, mentre nella giornata di domenica 1 giugno si terranno le semifinali e le finali. Al termine, in programma la cerimonia di premiazione al PalaBetti.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino