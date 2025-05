All’ospedale di Arezzo inaugurate quattro nuove sale operatorie, più ampie e tecnologiche

Si rinnova ancora l’ospedale San Donato di Arezzo. Oggi, lunedì 26 maggio, sono infatti state inaugurate le prime quattro sale del nuovo blocco operatorio che alla fine, da qui al 2026, ne conterà dieci, di cui una robotica e una ibrida, ovvero dotata di un angiografo per interventi di particolare delicatezza che necessitano di controlli diagnostici durante l’intervento chirurgico.

“Un investimento in nuovi spazi ma anche in tecnologia, tutto finanziato con fondi regionali o nella disponibilità della Regione, per mantenere alto il livello dei servizi offerti dalla sanità pubblica toscana e garantire le migliori risposte possibili ai bisogni di salute dei cittaadini” commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani. “Con quindici milioni di euro andiamo a rinnovare il cuore dell’ospedale – aggiunge Giani, che ringrazia il direttore generale Marco Torre che l’impegno e l’alacrità profusi – mentre proseguono nei tempi previsti i lavori sull’edificio volano e il resto del complesso per ampliare il nosocomio”.

L’investimento sul nuovo blocco operatorio ammonta esattamente a 15 milioni e 560 mila euro. Dal 29 maggio nelle prime quattro nuove sale inizieranno ad essere programmati i primi interventi.

All’inaugurazione, con Giani, c’erano stamani il direttore generale dell’Asl Toscana Sud-Est Marco Torre, la direttrice sanitaria Barbara Innocenti, la direttrice amministrativa Biancamaria Rossi e la direttrice dei servizi sociali Patrizia Castellucci.

Obiettivo dell’intervento di ristrutturazione è la realizzazione di un blocco operatorio moderno, tecnologicamente e strutturalmente avanzato, confortevole e capace di rispondere alle esigenze in costante evoluzione dell'attività chirurgica. L'ambiente, le reti impiantistiche, le tecnologie impiegate, gli arredi, creeranno uno spazio complesso ma al contempo unitario ed integrato, dove ogni funzione potrà essere controllata e garantita e dove le operazioni di gestione e manutenzione risulteranno semplici ed efficaci nel tempo. I lavori hanno tenuto conto anche dell’umanizzazione della struttura, già avviata in altri reparti del San Donato, con l’installazione di pannelli con immagini dai colori tenui. Nonostante il cantiere, l’ospedale è stato in grado in tutto questo tempo di garantire la stessa molto di attività chirurgica svolta in passato.

Dell’importo complessivo pari a 15 milioni e e 560 mila necessari per la ristrutturazione del blocco operatorio, 6 milioni e 430 mila sono risorse dello Stato (nella disponibilità della Regione), 9 milioni e 50 mila euro sono risorse regionali aggiuntive ed altri 80 mila euro ce li ha messi l’Asl Toscana Sud Est.

Prima dell’inevento c’erano sale operatore anche di soli 35 metri quadri. Adesso la più piccola ne misura quaranta e alcune arrivano addirittura a 65-70 metri quadri. Compresi le aree dedicate alla preparazione dei pazienti e al risveglio la ristruttuazione ha interessato circa 1200 metri quadri di superficie dei duemila cinquecento dell’intero blocco, con un ampliamento finale di cinquecento metri quadri.

Regione Toscana

in collaborazione con Angela D'Errico, ufficio stampa dell'Asl Tse