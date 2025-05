Pioggia di medaglie (e emozioni) per Aquateam Nuoto Cuoio nel weekend

In questo fine settimana l'A.s.d Aquateam nuoto cuoio ha partecipato con i suoi atleti a due grandissimi eventi, i Campionati Italiani di nuoto della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettivo Relazionale (FISDIR) a Terni e al prestigioso Meeting Nazionale XXXII Citta di Empoli a Livorno.

Al Meeting hanno partecipato alcuni degli atleti Aquateam della Federazione Italiana Nuoto Paralimpica,(FINP) 3 degli atleti che parteciperanno ai prossimi Campionati Italiani Estivi a Napoli. Si tratta di Giovanni Turini,che ottiene il tempo di qualificazione per l'iscrizione ai 50 stile libero, Stefania Gemignani, che conferma il suo tempo migliore nei 50 stile libero, e Martina, Alfei che si cimenta nei suoi primi 200 stile libero ottenendo un ottimo tempo, abbassa di 2 secondi i suoi 100 rana e migliora anche i 50 stile. Da Aquateam dicono: "Ringraziamo tanto la TNT come perfetti organizzatori e tutta l'organizzazione per l'accoglienza e l'attenzione rivolta ai nostri atleti".

Per i Campionati Italiani di nuoto promozionale FISDIR la società del Cuoio torna a casa con 4 ori, 4 argenti e 3 bronzi: Bachi Giulio argento 25 dorso e 7° posto 50 dorso, Cerri Alessandra oro 25 stile e bronzo 50 stile, Dal Zovo Alice 5° 50 dorso argento 25 stile, Fadda Federico 4° 25 stile e 6° 25 dorso, Micheli Emiliano argento 25 e 50 stile; al loro debutto i 3 nuovi atleti che sono stati bravissimi, Caruso Maya oro 25 dorso bronzo 25 stile, Gazzarrini Riccardo 6° 50 dorso e bronzo 25 dorso, e Cosci Irene oro 25 stile e 25 dorso.

"Grandissime prestazioni di tutti i nostri atleti che confermano il grande lavoro fatto quest'anno dal nostro team, orgoglioso di questa grandissima squadra che ci ripagati dalla fatica con le lacrime di gioia dei ragazzi e dei loro genitori" dicono da Aquateam.

Notizie correlate