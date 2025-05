Cecina, donna rinchiusa in casa per un debito di droga: 43enne arrestato

Un uomo di 43 anni, di origini nordafricane e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cecina con l’accusa di rapina, tentata estorsione e detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato in via Pasubio, dove l’uomo avrebbe minacciato e trattenuto con la forza una donna all’interno della propria abitazione. La vittima si era recata lì per acquistare stupefacenti, ma l’uomo l’avrebbe costretta a restare chiusa in casa finché non gli avesse consegnato 400 euro, somma che riteneva gli fosse dovuta per precedenti cessioni di droga. Per impedirle di chiedere aiuto, le avrebbe anche sottratto il telefono e contattato la madre della donna, cercando di farle pressione affinché pagasse al posto della figlia. La donna, spaventata, ha avvertito i Carabinieri.

I militari sono intervenuti prontamente, interrompendo la situazione che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Durante la successiva perquisizione dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato oltre 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 830 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Il giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

