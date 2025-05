Familia: il nuovo film di Francesco Costabile al Cineclub Empolese

Il Cineclub Empolese è lieto di invitare il pubblico alla proiezione speciale del film FAMILIA, la nuova e intensa opera del regista Francesco Costabile, in programma martedì 27 maggio alle ore 21 presso il Cinema Excelsior di Empoli.

Tratto dall’autobiografia Non sarà sempre così di Luigi Celeste, il film racconta la drammatica vicenda di una famiglia segnata dalla violenza domestica. Dopo dieci anni di assenza, Franco Celeste torna nella vita della moglie Licia e dei figli Alessandro e Luigi. I ricordi della violenza subita riaffiorano, generando tensioni e conflitti profondi all’interno della famiglia.

Familia affronta con grande sensibilità temi complessi come il trauma, il perdono e la possibilità di una rinascita.

Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui:

• Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Maschile a Francesco Gheghi alla 81a Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

• NuovoImaie Talent Award per la Miglior Attrice Esordiente a Tecla Insolia

• Menzione Speciale al Premio FEDIC e Segnalazione Cinema For UNICEF

• Ai David di Donatello 2025, Familia ha inoltre ricevuto il Premio come Miglior Attore Non Protagonista a Francesco Di Leva.

A rendere la serata ancora più speciale, Francesco Costabile sarà presente in collegamento online al termine della proiezione, per dialogare con il pubblico e approfondire i temi del film. Un’occasione preziosa per vivere il cinema come esperienza di riflessione, incontro e condivisione. Vi aspettiamo!

Per informazioni: ilculturalecineclub@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

