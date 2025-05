Cinquantesima 100 km del Passatore, vincono Alessio Milani e Ilaria Bergaglio

La 50esima edizione della 100 km del Passatore non poteva essere più magica. Un successo sotto tutti i punti di vista reso possibile dal lavoro instancabile di migliaia di persone. A vincere la 50esima Firenze-Faenza il debuttante friulano Alessio Milani dell’Atletica Monfalcona bloccando il crono in 6 ore, 50 minuti e 29 secondi. Distanziato ad oltre 8 minuti il francese Julien Nison (altro debuttante in gara) proveniente da Landrecies. A chiudere il podio il bolognese David Colgan dell’Atletica Castenaso Celtic Druid in 7 ore, 13 minuti e 15 secondi.Ai piedi del podio troviamo Enrico Bartolotti (4°), Pierpaolo pio Bovenzi (5°), Matteo Zucchini (6°), Ilaria Bergaglio (7^), Marco Menegardi (8°), Massimiliano Montanari (9°), e Daniela Valgimigli (10^).

La piemontese Ilaria Bergaglio è la vincitrice in campo femminile con il ragguardevole tempo di 7 ore, 46 minuti e 53 secondi. Ad oltre 8 minuti di ritardo da Bergaglio Daniela Valgimigli e, a chiudere il podio femminile, Federica Moroni (12^), penalizzata da una caduta a Brisighella.

LA CRONACA:

La Cento è partita da Piazza del Duomo a Firenze alle ore 15. A dare il via alla corsa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente dell’Asd 100 km del Passatore, Giordano Zinzani, e l’assessore allo sport di Faenza Martina Laghi.

Anche l’edizione 2025 del ‘Passatore’ ha salutato “re” Giorgio Calcaterra in qualità di direttore di gara. Armato di ‘cappellaccio’ del Passatore e di megafono a bordo della storica jeep alla testa della corsa, “re” Giorgio ha ricordato il compianto Pietro “Pirì” Crementi, storico direttore di gara della Firenze-Faenza e tra i membri fondatori dell’ultramaratona più bella del mondo.

Dei 3588 iscritti sono partiti sotto un sole cocente con 22 gradi in 3332. A Fiesole, km 7,5, a transitare per primo in 32’35’’ è stato Jailson Manuel Duarte Oliveira, seguito a pochi secondi dal francese Julien Nison. Più staccato un gruppetto con Alessio Milani, David Colgan e Giuseppe Rocco. E poi ancora, un altro gruppetto, più staccato dal precedente con Pierpaolo pio Bovenzi, Alessio Vorti e Piercarlo Fumagalli.

A Fiesole è stato fissato uno striscione in memoria del compianto Simone Torrini della Misericordia di Fiesole, recentemente scomparso e colonna portante del volontariato locale e non solo. Alle ore 15,35 il passaggio a Fiesole del ‘redivivo’ Marco Menegardi, iscritto al 50° ‘Passatore’ ma in forse sino al giorno della partenza. Federica Moroni è stata la prima donna a transitare a Fiesole tallonata da Ilaria Bergaglio.

Le due runner sono rimaste appaiate sino al leggero stacco in avanti di Moroni dopo Fiesole. Poco prima di Vetta le Croci Nison e Duarte Oliveira correvano appaiati a 47’35’’ dall’inizio delle "ostilità".

A Vetta Le Croci, km 16,5 del percorso, Milani ha preso la testa della corsa passando in 1 ora e 6 minuti seguito da Duarte Oliveira, Julien Nison e, più staccato, David Colgan. A completare la top 10 provvisoria Giuseppe Rocco, Bovenzi, Luigi Pecora, Matteo Zucchini, Alessio Vorti e David Chiaretto.

Milani ha esteso la propria leadership staccando di circa 50 secondi Duarte Oliveira a Borgo San Lorenzo (km 31,5). Colgan, buon terzo, seguito da Nison, Bovenzi, Pecora, Zucchini, Chiaretto, Giuseppe Rocco e Enrico Bartolotti. La prima donna a transitare a Borgo San Lorenzo è stata Federica Moroni in 2 ore 18’ e 44’’ precedendo di poco più di un minuto Ilaria Bergaglio.

Appena fuori da Borgo San Lorenzo un primo colpo di scena: Duarte Oliveira ha accusato forti dolori ed è stato costretto al ritiro prontamente soccorso dai sanitari. Al Passo della Colla (km 48) Alessio Milani ha vinto il GP della Montagna dopo 3 ore, 26 minuti e 32 secondi di gara. Ad oltre due minuti di distacco Nison con, alle calcagna, l’agguerrito David Colgan.

L’ex vincitore della Cento Marco Menegardi (nel 2019 e vincitore del campionato italiano special edition nel 2021) s’è mantenuto nella top 10. Al Passo della Colla a vincere il premio dedicato alla memoria di Angela Bettoli è stata Federica Moroni (14^ assoluta alla Colla) con un ritardo di oltre 2 6minuti dalla vetta.

La Cento è anche folklore e a ricordarlo ci hanno pensato tantissimi fan e tifosi disseminati lungo il percorso. Cartelli come “Paola a Faenza stanno smontando” e “Forza Fognanesi non metteteci dei mesi” non possono lasciare indifferenti.

Ma torniamo alla mera cronaca. Da Casaglia (km 52,5) a Marradi (km 65) Nison recupera di gran carriera il runner di testa Milani e la corsa si profila tutt’altro che scontata.

A Marradi, infatti, Milani conduce in 4 ore, 30 minuti e 37 secondi seguito ad oltre tre secondi da Julien Nison, a sua volta seguito da David Colgan con oltre 7 minuti di ritardo dal leader provvisorio della corsa. Grande rimonta di Matteo Zucchini, quarto a Marradi, seguito da Pierpaolo pio Bovenzi e Bartolotti. Rimonta per Menegardi che è transitato a Marradi ottavo mentre, Federica Moroni, ha continua a condurre la classifica femminile essendo, oltretutto, in top 10. La seconda donna in gara, Bergaglio, a Marradi è passata come 14^ assoluta precedendo di cinque minuti Daniela Valgimigli.

A San Cassiano (km 76,1) il distacco tra Milani e Nison si è ridotto a 2 minuti e 41 secondi con Colgan terzo ad oltre 9 minuti e 12 secondi dalla vetta. A Brisighella (km 88,5) Alessio Milani ha aumentato il divario da Nison a 4 minuti e 42 secondi dimostrando grandissima padronanza dei suoi mezzi e avviandosi indisturbato alla clamorosa vittoria in una splendida Piazza del Popolo, mai così gremita e multimediale come quest’anno. Oltre mille persone hanno accolto con un boato e applausi la vittoria di Milani e l’arrivo dei concorrenti. In campo femminile il sorpasso di Bergaglio su Moroni è avvenuto a Brisighella.

STATISTICHE:

Prestazioni di tutto rispetto per i romagnoli nell’edizione 2025 del ‘Passatore’. Il russiano Massimiliano Montanari (pettorale 1749; Atletica Avis Castel S. Pietro) è il primo romagnolo giunto al traguardo in 7 ore, 50 minuti e 36 secondi. Nella speciale classifica dei romagnoli seconda s’è piazzata Daniela Valgimigli (pettorale 34; Liferunner Ssdarl) e, a chiudere il podio, Federica Moroni (pettorale 12; Atletica Rimini Nord Santarcangelo) con un gap di 1 minuto e 30 secondi da Montanari. 4° romagnolo al traguardo Alessandro Benerecetti, 5° Vincenzo Calvanico, 6° Eugenio Casadio, 7° Paolo Maglioni, 8° Alessio Grillini, 9° Marco Oppioli, 10° Davide Cimatti a completare la top 10 romagnola.

Quanto alla top 10 dei fiorentini, a tagliare il traguardo per primo è stato Timothy Chaplin (pettorale 2484; Assi Giglio Rosso Firenze) con il crono di 10 ore, 1 minuto e 51 secondi. A seguire Ivan Petrollini (pettorale 2096; Associazione Rondinella del Torrino) e Leonardo Donnini (pettorale 227; GSD Libertas La Torre Pontassieve). 4^ Valentina Giachetti, 5° Valentino De Martino, 6° Gianni Rigacci, 7° Lorenzo Faeti, 8° Silvia Cellai, 9° Emanuele Quercioli, 10° Francesco Frullini.

Oltre 950 team hanno tagliato il traguardo alla 50^ Firenze-Faenza. Escludendo le Run Card (ente Fidal Runcard), con 725 iscritti di cui 556 arrivati, il team che ha totalizzato più atleti all’arrivo è Leopodistica con 74 iscritti, 69 partiti e 58 arrivati. A seguire LBM Sport Team (64 iscritti, 60 partiti, 50 arrivati) e Asd Club Supermarathon Italia (37 iscritti, 36 partiti, 29 arrivati).

Ad ottenere il miglior tempo come team è stato Liferunner Ssdarl con 8 ore, 30 minuti e 20 secondi. Run Card occupa la 2^ piazza (9 ore, 5 minuti, 39 secondi) e, a chiudere questo podio, Leopodistica (9 ore, 30 minuti 53 secondi).

Quanto al Trittico di Romagna, il vincitore è David Colgan (12 ore, 58 minuti e 55 secondi), seguito da Matteo Zucchini (Atletica Winner Foligno) 13 ore, 22 minuti e 21 secondi) e da Massimiliano Montanari della Atletica Avis C.S.P (14 ore, 6 minuti e 48 secondi).

In ambito femminile a primeggiare è stata Stefania Simonelli (Team Casa della Salute) con un totale di 16 ore, 18 minuti e 14 secondi.

Centinaia di atleti provenienti da 38 nazioni straniere alla ‘Cento’ numero 50. Il più veloce è stato Julien Nison (2° assoluto) giungendo al traguardo in 6 ore, 59 minuti e 22 secondi. Il peruviano Elmer Samuel Silva Requelme (Liferunner) è arrivato ad oltre due minuti dal francese e, a chiudere il podio degli stranieri, l’uruguaiano Larreca Rodriguez della U.P. Policano Arezza Atletica. A seguire i piazzamenti degli stranieri nella top 10: Marco Tomassoli (IRI), Jaime Vicente Gutierrez (ESP), Alin George Chitu (ROU), Marc Giron Gisper (ESP), Dmitrii Voitekhovskii (RUS), Elie Monchi (FRA) e Aziz Meliani Abdel (MAR).

Fabrizio Pavone (pettorale 4015; Athletic Club 96 Alperia) è il vincitore del Nordic Walking con il tempo di 3 ore, 19 minuti e 31 secondi. A completare il podio della specialità Claudio Solaroli (pettorale 4025) e Emanuele Soccini (03h58’49’’).

Alessio Milani risulta quale miglior esordiente dell’edizione 2025. A completare il podio Julien Nison e Massimiliano Montanari. La prima donna esordiente giunta al traguardo è Laura Innocenti (Run Card) con il crono di 8 ore, 58’,09’’.

Andrea Gentilini, atleta ipovedente dell’Asd Francesco Francia è giunto al traguardo applaudito dalla numerosissima folla.

L’atleta donna più giovane al traguardo è Sofia Tengattini (pettorale 3504) dell’Atletica Villongo giunta al traguardo in 13 ore, 31 minuti e 4 secondi.

Il runner maschile più giovane all’arrivo è Daniele Martinolli (pettorale 1476) dell’Atletica Cortina (13h10’00).

Quanto all’atleta femmina più anziana giunta al traguardo si tratta di Simion Fiorenza (pettorale 1186) dell’ U.S. Primiero San Martino.

Il runner maschio più anziano al traguardo è Antonio Cernuschi (pettorale 1648) della Bergamo Stars Atletica.

PREMI:

Come sempre sono numerosi i premi assegnati in occasione della Firenze-Faenza. Per quanto riguarda l’edizione numero 50 il primo classificato, Alessio Milani, ha ricevuto la Targa del Tribunato di Romagna. A Milani e a Bergaglio (primo runner maschile e prima runner femminile al traguardo) è stato consegnato inoltre un piatto di ceramica in ricordo di Pietro “Pirì” Crementi, venuto a mancare nel dicembre ‘21. Alla 50esima edizione sono stati consegnati premi sia alle società sportive che hanno avuto il maggior numero di atleti giunti a Faenza, sia a quelle di cui i primi sei atleti al traguardo hanno ottenuto i migliori tempi complessivi.

In occasione della ‘Cento’, come da tradizione, è stato assegnato anche il Gran Premio della Montagna: il primo uomo a transitare sul Passo della Colla di Casaglia (913 metri slm, al 48° km), Alessio Milani, ha ricevuto il premio intitolato a Francesco Calderoni mentre, la prima donna a transitare sul Passo della Colla, Federica Moroni, quello dedicato ad Angela Bettoli.

Il Trofeo Elio Assirelli, istituito alla memoria del presidente dell’Associazione scomparso nel 2009, è stato assegnato a Daniela Valgimigli, seconda donna al traguardo.

New entry nel 2025 per quanto concerne i premi: memorial Simone Torrini (recentemente scomparso) assegnato dalla Misericordia di Fiesole alla prima donna transitata a Fiesole e giunta al traguardo ovvero Federica Moroni.

DIRETTA INTEGRALE SEGUITISSIMA

Anche quest’anno la ‘Cento’ ha goduto della diretta integrale su sport2u.tv. La 25ª edizione della Cento 100km è stata trasmessa integralmente in diretta streaming su sport2u.tv dalle 11 di sabato 24 maggio alle 12 di domenica 25 maggio. Alessandro Galli e Daniele Menarini hanno condotto magistralmente la diretta con collegamenti esterni da Firenze, Borgo San Lorenzo e Passo Colla grazie a Carlo Carotenuto, Stefano Giovannetti e Fabio Fiaschi. Migliaia i telespettatori e fiumi di commenti da parte degli utenti durante la Firenze-Faenza.

L’INCREDIBILE SPETTACOLO CON ZERANTA EDUTAINMENT

Nel weekend di gara Zeranta Edutainment ha intrattenuto i tanti appassionati della Cento accorsi in Piazza del Popolo con quattro grandi innovazioni: un allestimento straordinario con la piazza diventata palco per diversi eventi dal venerdì alla domenica; l’inserimento di due eventi speciali Avventure Estreme Stories e Sport Performance e Salute dedicata alle scuole e agli sportivi; Focus Sportivi estremi, viaggiatori che hanno portato la loro esperienza motivazionale e tecnici a livello nazionale che hanno parlato di mindfullnes e salute; Una serata Gala’ dei Cinquant’anni della 100km del Passatore con ospiti speciali e leggende per raccontare una storia mitica della città di Faenza dagli anni 70 ad oggi; infine un Village con esperienze e stand che coinvolgono sportivi, bambini e cittadinanza su sport estremi e

discipline legate al mondo della sfida e dell’avventura.

La 50esima “Cento” è stata possibile anche grazie agli sponsor BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Consorzio Vini di Romagna, il Resto del Carlino Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Kiron, Frullà (Natura Nuova), Moreno, Hera, Assicofra, Gemos, Caviro, Gran Frutta Zani, Zurich, Betti Srl, Dole, Orva, Deco, Gruppo Erbacci, Fonderia Morini, Conserve Italia, Eurocompany e molti altri.

Come ogni anno, tantissime sono le associazioni di volontariato e i Servizi Sanitari che prestano il loro servizio alla realizzazione degli eventi organizzati dall’Asd 100 km del Passatore.

Positiva, come di consueto, l’organizzazione e l’assistenza agli atleti, garantita da 900 volontari - davvero encomiabili - di decine di associazioni e gruppi attivi in tutte le località del percorso. Di grande efficacia e puntualità l’assistenza medico-sanitaria, assicurata dal Coordinamento delle Misericordie della Provincia di Firenze (sul versante toscano) e dalla Croce Rossa di Faenza.

Anche quest'anno non sono stati segnalati problemi di rilievo, così come sul fronte della sicurezza garantita dalle Forze dell’Ordine. Tantissime le persone e gli appassionati presenti lungo il percorso a sostenere e incitare i concorrenti e l’organizzazione, così come in Piazza del Duomo a Firenze e in Piazza del Popolo a Faenza.

Tutte le classifiche della gara consultabili su www.endu.net

