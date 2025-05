Da Fucecchio a Riparbella e Pietra Ligure: il weekend degli infioratori

Fine settimana intenso per il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio, che ha portato l’arte dell’infiorata non in una ma in ben due località.

Tra sabato e domenica gli infioratori sono stati impegnati a Pietra Ligure, in occasione della rassegna internazionale “Pietra Ligure in fiore”, e a Riparbella, all’interno della manifestazione Ripa Fiorita 2025.

“Siamo molto orgogliosi dalle opere realizzate dal gruppo infioratori della nostra Pro Loco – commenta il consigliere delegato all’infiorata Lorenzo Favilli - che diffonde quest’arte e con essa anche la nostra manifestazione in tutta Italia. Purtroppo non mi è stato possibile partecipare personalmente, ma vorrei ringraziare gli infioratori per la dedizione e l’impegno con cui portano avanti quest’arte, realizzando dei quadri semplicemente meravigliosi”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

